Tuyển Thực tập sinh kế toán THE NGUYEN TRAVEL .,JSC - TNT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 4 Triệu

Mức lương 4 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà công ty 29, Ngõ 73, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 4 - 4 Triệu

Cập nhật doanh thu hàng ngày; thực hiện kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả.

Cập nhật số liệu kho và đối chiếu giữa sổ sách và thực tế.

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác liên quan đến kế toán.

Kê khai và nộp báo cáo thuế hàng quý, hàng năm.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc khi có yêu cầu.

Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Với Mức Lương 4 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm - Được hướng dẫn từ đầu

Học lực khá trở lên các chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán (ưu tiên các trường đại học khối kinh tế)

Có laptop cá nhân

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Tại THE NGUYEN TRAVEL .,JSC - TNT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức hỗ trợ: 3,500.000 VNĐ/tháng

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Được training các nghiệp vụ kế toán, phục vụ cho công việc

Lộ trình phát triển bản thân, được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Thưởng theo đánh giá hiệu quả công việc 1 năm/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại THE NGUYEN TRAVEL .,JSC - TNT GROUP

