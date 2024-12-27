Tuyển Thực tập sinh kế toán THE NGUYEN TRAVEL .,JSC - TNT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại THE NGUYEN TRAVEL .,JSC - TNT GROUP
- Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà công ty 29, Ngõ 73, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 4 - 4 Triệu
Cập nhật doanh thu hàng ngày; thực hiện kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả.
Cập nhật số liệu kho và đối chiếu giữa sổ sách và thực tế.
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác liên quan đến kế toán.
Kê khai và nộp báo cáo thuế hàng quý, hàng năm.
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc khi có yêu cầu.
Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.
Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
Với Mức Lương 4 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học lực khá trở lên các chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán (ưu tiên các trường đại học khối kinh tế)
Có laptop cá nhân
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.
Tại THE NGUYEN TRAVEL .,JSC - TNT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Được training các nghiệp vụ kế toán, phục vụ cho công việc
Lộ trình phát triển bản thân, được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện.
Thưởng theo đánh giá hiệu quả công việc 1 năm/lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại THE NGUYEN TRAVEL .,JSC - TNT GROUP
