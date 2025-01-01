Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: 67 Lê Hiến Mai, Phước Hải, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

- Được hướng dẫn hạch toán, báo cáo thuế, sử dụng phần mềm kế toán MISA
- Sắp sếp chứng từ, đóng sổ, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ chứng từ theo quy định luật thuế.
- Hạch toán chứng từ, kiểm tra số liệu trên cân đối kế toán
- Thực hiện các bút toán cuối kỳ để lên BCTC
- Báo cáo thuế các công ty đơn giản
- Cung cấp số liệu cho thực tập
- Đóng dấu xác nhận hoàn thành thực tập
- Định kỳ được tập huấn về thuế, làm chính thức sẽ nhận được video ôn thi đại lý thuế, tài liệu ôn thi đại lý thuế.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán
Có tinh thần ham học, chịu trách nhiệm trong công việc
Test IQ trước khi nhận làm
Test IQ

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT Thì Được Hưởng Những Gì

- Nếu có phát sinh đi lại được hỗ trợ tiền xăng xe từ 500.000đ - 1.500.000đ/ tháng
- Hỗ trợ tiền lương thực tập từ 3.000.0000 - 5.000.000đ/ tháng tùy theo thời gian làm việc.
- Được nhận vào làm thử việc 6 tháng nếu hoàn thành tốt các công việc được giao.
- Lương chính thức từ 6.000.000đ - 10.000.000đ tùy năng lực
- Tham gia BHXH, du lịch 1 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 67 Lê Hiến Mai, Phước Hải, Nha Trang, Khán Hòa

