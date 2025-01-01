Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: 67 Lê Hiến Mai, Phước Hải, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

- Được hướng dẫn hạch toán, báo cáo thuế, sử dụng phần mềm kế toán MISA

- Sắp sếp chứng từ, đóng sổ, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ chứng từ theo quy định luật thuế.

- Hạch toán chứng từ, kiểm tra số liệu trên cân đối kế toán

- Thực hiện các bút toán cuối kỳ để lên BCTC

- Báo cáo thuế các công ty đơn giản

- Cung cấp số liệu cho thực tập

- Đóng dấu xác nhận hoàn thành thực tập

- Định kỳ được tập huấn về thuế, làm chính thức sẽ nhận được video ôn thi đại lý thuế, tài liệu ôn thi đại lý thuế.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán

Có tinh thần ham học, chịu trách nhiệm trong công việc

Test IQ trước khi nhận làm

Test IQ

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT Thì Được Hưởng Những Gì

- Nếu có phát sinh đi lại được hỗ trợ tiền xăng xe từ 500.000đ - 1.500.000đ/ tháng

- Hỗ trợ tiền lương thực tập từ 3.000.0000 - 5.000.000đ/ tháng tùy theo thời gian làm việc.

- Được nhận vào làm thử việc 6 tháng nếu hoàn thành tốt các công việc được giao.

- Lương chính thức từ 6.000.000đ - 10.000.000đ tùy năng lực

- Tham gia BHXH, du lịch 1 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin