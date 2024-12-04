Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

1. TTS Kế toán part-time

Thực hiện công tác kế toán công ty theo hướng dẫn của kế toán trưởng: thu thập thông tin kế toán, hạch toán kế toán vào phần mềm, xử lý hồ sơ kế toán

Hỗ trợ công việc chuyên môn theo hướng dẫn của chuyên viên

2. Thực hiện công tác hành chính

3. Những công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thái độ làm việc: Cẩn thận, tỉ mỉ, nhanh nhẹn, nhiệt tình, hòa nhã, lịch thiệp

Trường đào tạo/ Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

Kỹ năng tin học văn phòng

Ngoại hình: Ưa nhìn

Tại CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng, phụ cấp theo quy định.

Được hướng dẫn các công viên chuyên môn kế toán, tài chính hỗ trợ bộ phận chuyên môn, phù hợp với sinh viên năm cuối các trường ĐH chuyên ngành Kế toán

Được tham gia các khóa học, khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin