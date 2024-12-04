Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
1. TTS Kế toán part-time
Thực hiện công tác kế toán công ty theo hướng dẫn của kế toán trưởng: thu thập thông tin kế toán, hạch toán kế toán vào phần mềm, xử lý hồ sơ kế toán
Hỗ trợ công việc chuyên môn theo hướng dẫn của chuyên viên
2. Thực hiện công tác hành chính
3. Những công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thái độ làm việc: Cẩn thận, tỉ mỉ, nhanh nhẹn, nhiệt tình, hòa nhã, lịch thiệp
Trường đào tạo/ Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
Kỹ năng tin học văn phòng
Ngoại hình: Ưa nhìn
Tại CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng, phụ cấp theo quy định.
Được hướng dẫn các công viên chuyên môn kế toán, tài chính hỗ trợ bộ phận chuyên môn, phù hợp với sinh viên năm cuối các trường ĐH chuyên ngành Kế toán
Được tham gia các khóa học, khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG
