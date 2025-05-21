Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Thu nhập các thông tin tài chính kế toán.

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán vào phần mềm và nhập dữ liệu vào báo cáo kế toán.

- Xử lý hồ sơ kế toán, truy vấn điện thoại, giao dịch với ngân hàng, thuế, kiểm toán.

- Hỗ trợ kế toán tổng hợp lập báo cáo thuế, quản trị, thống kê.

- Lập báo cáo theo yêu cầu.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh Viên năm 4 hoặc sinh viên mới tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Có kinh nghiệm là một lợi thế.

- Nắm vững chế độ kế toán hiện hành, khả năng tổng hợp và phân tích.

- Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm Microsoft Office.

- Năng động, tự tin, trung thực và tỉ mỉ.

- Có trách nhiệm cao và chịu được áp lực trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ thực tập: 2 – 3 triệu/tháng

- Trải nghiệm trong môi trường thân thiện, có vốn đầu tư Qũy nước ngoài Mekong Capital.

- Học hỏi, làm nghiệp vụ thực tế của Kế toán.

- Được đào tạo trực tiếp về các kiến thức chuyên ngành.

- Được tìm hiểu về mô hình hoạt động của chuỗi hệ thống bán lẻ.

- Được cấp dấu mộc công ty.

- Có cơ hội được định hướng và phát triển nghề nghiệp.

- Cơ hội liên tục học hỏi, tham gia các khóa đào tạo, thăng tiến cao trong công việc cùng với sự phát triển nhanh của Công ty.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

