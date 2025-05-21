Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Khải Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 58 Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ công tác kế toán: Thực hiện các công việc hỗ trợ kế toán, bao gồm nhập liệu, kiểm tra chứng từ…

Quản lý hồ sơ, chứng từ: Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán một cách khoa học và hiệu quả.

Các nhiệm vụ khác: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của người hướng dẫn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên: Tốt nghiệp các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

Kỹ năng văn phòng cơ bản: Sử dụng thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel.

Kỹ năng mềm: Cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Có laptop cá nhân.

Yêu cầu thực tập fulltime.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khải Xuân Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí: Có hỗ trợ phụ cấp thực tập, hỗ trợ ăn trưa và các chính sách ưu đãi khác của Công ty.

Phát triển nghề nghiệp: Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập nếu đáp ứng được yêu cầu công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khải Xuân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.