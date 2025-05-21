Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Khải Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khải Xuân
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 58 Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ công tác kế toán: Thực hiện các công việc hỗ trợ kế toán, bao gồm nhập liệu, kiểm tra chứng từ…
Quản lý hồ sơ, chứng từ: Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán một cách khoa học và hiệu quả.
Các nhiệm vụ khác: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của người hướng dẫn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên: Tốt nghiệp các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
Kỹ năng văn phòng cơ bản: Sử dụng thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel.
Kỹ năng mềm: Cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Có laptop cá nhân.
Yêu cầu thực tập fulltime.
Kỹ năng văn phòng cơ bản: Sử dụng thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel.
Kỹ năng mềm: Cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Có laptop cá nhân.
Yêu cầu thực tập fulltime.
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khải Xuân Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ chi phí: Có hỗ trợ phụ cấp thực tập, hỗ trợ ăn trưa và các chính sách ưu đãi khác của Công ty.
Phát triển nghề nghiệp: Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập nếu đáp ứng được yêu cầu công việc
Phát triển nghề nghiệp: Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập nếu đáp ứng được yêu cầu công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khải Xuân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI