Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Kỹ Thuật ASG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Điểm công nghiệp Đắc Sở, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

- Hỗ trợ nhập liệu hóa đơn, chứng từ vào phần mềm kế toán;

- Lưu trữ, sắp xếp chứng từ kế toán, hồ sơ nội bộ;

- Hỗ trợ đối chiếu công nợ, theo dõi thu chi;

- Phối hợp với kế toán tổng hợp để hoàn thiện sổ sách;

- Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn của bộ phận kế toán.

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính;

- Cẩn thận, trung thực, ham học hỏi;

- Thành thạo Excel; biết phần mềm kế toán là lợi thế;

- Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật ASG Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp 3.000.000đ/tháng;

- Được đào tạo thực tế về nghiệp vụ kế toán;

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian học việc;

- Làm việc trong môi trường thân thiện, có cơ hội phát triển lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật ASG Việt Nam

