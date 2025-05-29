Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Kỹ Thuật ASG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật ASG Việt Nam
Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Điểm công nghiệp Đắc Sở, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 3 Triệu
- Hỗ trợ nhập liệu hóa đơn, chứng từ vào phần mềm kế toán;
- Lưu trữ, sắp xếp chứng từ kế toán, hồ sơ nội bộ;
- Hỗ trợ đối chiếu công nợ, theo dõi thu chi;
- Phối hợp với kế toán tổng hợp để hoàn thiện sổ sách;
- Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn của bộ phận kế toán.
Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính;
- Cẩn thận, trung thực, ham học hỏi;
- Thành thạo Excel; biết phần mềm kế toán là lợi thế;
- Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.
- Cẩn thận, trung thực, ham học hỏi;
- Thành thạo Excel; biết phần mềm kế toán là lợi thế;
- Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.
Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật ASG Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp 3.000.000đ/tháng;
- Được đào tạo thực tế về nghiệp vụ kế toán;
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian học việc;
- Làm việc trong môi trường thân thiện, có cơ hội phát triển lâu dài.
- Được đào tạo thực tế về nghiệp vụ kế toán;
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian học việc;
- Làm việc trong môi trường thân thiện, có cơ hội phát triển lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật ASG Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI