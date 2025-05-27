Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Mức lương 2 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 313 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

Kiểm tra và nhập dữ liệukế toán vào hệthống theo yêu cầu.

Kiểm tra chứng từ kế toán, định khoản nghiệp vụ phát sinh.

Phụ trách quản lý, lưu trữ các chứng từ kế toán.

Hỗ trợ kê khai thuế, quyết toán thuế TNCN, TNDN,lập BCTC.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng,...

Có thể làm việc toàn thời gian.

Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm, ham học hỏi.

Thành thạo vi tínhvăn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo nghiệp vụ trước khi vào làm việc.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp có thể trau dồi cách làm việc theo phong cách nước ngoài và cải thiện, phát triển khả năng ngoại ngữ.

Có phụ cấp và gửi xe tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin