Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM
Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 313 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 2 Triệu
Kiểm tra và nhập dữ liệukế toán vào hệthống theo yêu cầu.
Kiểm tra chứng từ kế toán, định khoản nghiệp vụ phát sinh.
Phụ trách quản lý, lưu trữ các chứng từ kế toán.
Hỗ trợ kê khai thuế, quyết toán thuế TNCN, TNDN,lập BCTC.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng,...
Có thể làm việc toàn thời gian.
Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm, ham học hỏi.
Thành thạo vi tínhvăn phòng.
Có thể làm việc toàn thời gian.
Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm, ham học hỏi.
Thành thạo vi tínhvăn phòng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo nghiệp vụ trước khi vào làm việc.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp có thể trau dồi cách làm việc theo phong cách nước ngoài và cải thiện, phát triển khả năng ngoại ngữ.
Có phụ cấp và gửi xe tại văn phòng.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp có thể trau dồi cách làm việc theo phong cách nước ngoài và cải thiện, phát triển khả năng ngoại ngữ.
Có phụ cấp và gửi xe tại văn phòng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
