Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Proton làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton
Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Hancorp Plaza, Làng Quốc Tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Đến 2 Triệu
Hỗ trợ giám đốc kinh doanh các công việc liên quan tới giấy tờ, hợp đồng, set up lịch họp khách hàng
Thực hiện các công việc: liên hệ khách hàng, xây dựng network, gặp gỡ khách hàng cùng với bộ phận kinh doanh
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của leader
Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần yêu thích công việc kinh doanh
Ưu tiên sinh viên năm cuối, có thể đi làm fulltime
Kỹ năng tin học văn phòng tốt
Có kỹ năng sắp xếp và quản lý công việc
Giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán thuyết phục
Thông minh, nhanh nhẹn, trách nhiệm cao với công việc
Ngoại hình khá
Ưu tiên: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT hoặc kinh nghiệm ở các vị trí làm việc trực tiếp với khách hàng B2B (sales support, telesales, sales...)
Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp lương: 2 triệu/tháng
Được tham gia đào tạo để có kinh nghiệm thực tế
Cơ hội làm việc với các khách hàng lớn của Công ty, mở rộng network với nhiều khách hàng lĩnh vực tài chính, banking và các lĩnh vực khác
Cơ hội lên nhân viên chính thức sau 3-6 tháng thực tập.
Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
