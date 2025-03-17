Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Proton làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Hancorp Plaza, Làng Quốc Tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Thực tập sinh kinh doanh

Hỗ trợ giám đốc kinh doanh các công việc liên quan tới giấy tờ, hợp đồng, set up lịch họp khách hàng

Thực hiện các công việc: liên hệ khách hàng, xây dựng network, gặp gỡ khách hàng cùng với bộ phận kinh doanh

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của leader

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần yêu thích công việc kinh doanh

Ưu tiên sinh viên năm cuối, có thể đi làm fulltime

Kỹ năng tin học văn phòng tốt

Có kỹ năng sắp xếp và quản lý công việc

Giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán thuyết phục

Thông minh, nhanh nhẹn, trách nhiệm cao với công việc

Ngoại hình khá

Ưu tiên: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT hoặc kinh nghiệm ở các vị trí làm việc trực tiếp với khách hàng B2B (sales support, telesales, sales...)

Quyền Lợi Được Hưởng

Phụ cấp lương: 2 triệu/tháng

Được tham gia đào tạo để có kinh nghiệm thực tế

Cơ hội làm việc với các khách hàng lớn của Công ty, mở rộng network với nhiều khách hàng lĩnh vực tài chính, banking và các lĩnh vực khác

Cơ hội lên nhân viên chính thức sau 3-6 tháng thực tập.

Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển

