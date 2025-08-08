Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ MH SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 71 - 73 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ phát triển phần mềm mà công ty đang cung cấp.

- Theo dõi/chăm sóc khách hàng trong quá trình bán hàng và dự án.

- Đóng vai trò cầu nối, dẫn dắt trong các buổi trao đổi và meeting dự án, đảm bảo thông tin dự án được truyền đạt chính xác và kịp thời tới 2 phía khách hàng và team phát triển.

- Hỗ trợ tổ chức và tham gia các sự kiện, hội thảo để quảng bá cho sản phẩm công ty và mở rộng mạng lưới khách hàng.

- Hỗ trợ xây dựng tài liệu kinh doanh theo từng chiến lược của công ty.

- Teamwork với các thành viên trong dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3, năm cuối hoặc sinh viên mới ra trường của các khối ngành CNTT, quản trị, Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Có hiểu biết căn bản về Sales, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan trước đó.

- Yêu thích Sales B2B, B2G, có tham vọng, tinh thần cầu thị, chăm chỉ, ham học hỏi.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán và xử lý tình huống linh hoạt.

- Có mong muốn trở thành Sales chuyên nghiệp, quản lý chuyên nghiệp.

- Chịu được áp lực công việc.

- Có khả năng đọc hiểu và làm việc với các tài liệu Tiếng Anh.

- Có laptop cá nhân để chủ động trong công việc.

- Ưu tiên những sinh viên có kiến thức cơ bản về IT, AI, Data Warehouse, Social Listening.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ MH SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

- Được trải nghiệm môi trường làm việc trong các lĩnh vực hot của ngành CNTT như AI,

Big Data, Digital Transformation.

- Làm việc với hệ thống dữ liệu lớn với nhiều lĩnh vực khác nhau, tham gia các chương trình đào tạo trước khi bắt đầu công việc và trong quá trình làm việc theo yêu cầu công việc.

- Trực tiếp tham gia vào các dự án B2B của MH Solution.

- Có cơ hội làm việc và học hỏi với những người có chuyên môn sâu về phân tích dữ liệu (Data Analyst), hoặc phân tích kinh doanh Business Analyst, Business Analytics, Trí tuệ nhân tạo (AI), Học máy (Machine Learning), ...

- Thời gian làm việc linh hoạt phù hợp với lịch học của sinh viên.

- Nhận bảng xác nhận quá trình thực tập, xác nhận kinh nghiệm làm việc từ Công ty, từ

đó tạo các điều kiện thuận lợi cho công việc trong tương lai.

- Được cung cấp đồ ngủ trưa nhân viên (thảm, gối, chăn).

- Có nhiều cơ hội thăng thăng tiến lên vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ MH SOLUTION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin