Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH
- Hà Nội: Số 7 ngõ 158 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
- Tìm kiếm và thu hút học viên từ các kênh: mạng xã hội, website, học viên cũ, giáo viên, quảng cáo,...
- Tư vấn các chương trình học phù hợp, mời học viên tham gia lớp học thử, hỗ trợ đăng ký và hoàn tất thủ tục nhập học.
- Quản lý thông tin khách hàng, theo dõi và chăm sóc học viên trước – trong – sau khóa học.
- Theo dõi, xử lý hợp đồng, học phí, số buổi còn lại,...
- Phối hợp tổ chức sự kiện, lớp học trải nghiệm và hỗ trợ team Marketing khi cần.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu thích giáo dục, có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, giọng nói dễ nghe
- Trung thực, có trách nhiệm, tuân thủ quy trình và xử lý tình huống tốt
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập trung bình: 15.000.000đ – 30.000.000đ/tháng (bao gồm KPI + thưởng nóng
- Đào tạo kỹ năng miễn phí
- Làm việc tại Môi trường trẻ trung, năng động
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI