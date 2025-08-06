Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7 ngõ 158 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Thực tập sinh kinh doanh

- Tìm kiếm và thu hút học viên từ các kênh: mạng xã hội, website, học viên cũ, giáo viên, quảng cáo,...

- Tư vấn các chương trình học phù hợp, mời học viên tham gia lớp học thử, hỗ trợ đăng ký và hoàn tất thủ tục nhập học.

- Quản lý thông tin khách hàng, theo dõi và chăm sóc học viên trước – trong – sau khóa học.

- Theo dõi, xử lý hợp đồng, học phí, số buổi còn lại,...

- Phối hợp tổ chức sự kiện, lớp học trải nghiệm và hỗ trợ team Marketing khi cần.

Yêu Cầu Công Việc

- Trang bị cá nhân: Có laptop, thành thạo tin học văn phòng

- Yêu thích giáo dục, có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, giọng nói dễ nghe

- Trung thực, có trách nhiệm, tuân thủ quy trình và xử lý tình huống tốt

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ lương cứng: 2.000.000đ - 4.000.000đ (Tăng theo hiệu quả)

- Thu nhập trung bình: 15.000.000đ – 30.000.000đ/tháng (bao gồm KPI + thưởng nóng

- Đào tạo kỹ năng miễn phí

- Làm việc tại Môi trường trẻ trung, năng động

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH

