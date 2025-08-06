Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 7 ngõ 158 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tìm kiếm và thu hút học viên từ các kênh: mạng xã hội, website, học viên cũ, giáo viên, quảng cáo,...
- Tư vấn các chương trình học phù hợp, mời học viên tham gia lớp học thử, hỗ trợ đăng ký và hoàn tất thủ tục nhập học.
- Quản lý thông tin khách hàng, theo dõi và chăm sóc học viên trước – trong – sau khóa học.
- Theo dõi, xử lý hợp đồng, học phí, số buổi còn lại,...
- Phối hợp tổ chức sự kiện, lớp học trải nghiệm và hỗ trợ team Marketing khi cần.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trang bị cá nhân: Có laptop, thành thạo tin học văn phòng
- Yêu thích giáo dục, có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, giọng nói dễ nghe
- Trung thực, có trách nhiệm, tuân thủ quy trình và xử lý tình huống tốt

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ lương cứng: 2.000.000đ - 4.000.000đ (Tăng theo hiệu quả)
- Thu nhập trung bình: 15.000.000đ – 30.000.000đ/tháng (bao gồm KPI + thưởng nóng
- Đào tạo kỹ năng miễn phí
- Làm việc tại Môi trường trẻ trung, năng động
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 7 ngõ 158 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

