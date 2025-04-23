Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ANTHI VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Villa 32, tầng 3; khu biệt thự liền kề Meco Complex, 102 Trường Chin, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Viết content quảng cáo, bài blog giới thiệu sản phẩm, nội dung cho website và sàn thương mại điện tử.

Hỗ trợ thiết kế website trên các nền tảng như WordPress, Haravan hoặc các công cụ thiết kế website khác.

Hỗ trợ lên ý tưởng, dựng video ngắn (Reels, TikTok, Shorts) để quảng bá sản phẩm, thương hiệu.

Hỗ trợ triển khai các chương trình khuyến mãi, chiến dịch marketing trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội.

Nghiên cứu và cập nhật xu hướng thị trường, tối ưu nội dung và hình ảnh để thu hút khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Thương mại điện tử, Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Ưu tiên UV làm được fulltime

Có kỹ năng viết content, sáng tạo nội dung trên website, blog, fanpage.

Biết thiết kế website (WordPress, Shopify hoặc các nền tảng khác) là một lợi thế.

Có kỹ năng cơ bản về chỉnh sửa video, sử dụng các công cụ như CapCut, Canva là một điểm cộng.

Chủ động, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có máy tính cá nhân

Kỹ năng giao tiếp tốt, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ANTHI VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, hướng dẫn trực tiếp, cầm tay chỉ việc cụ thể.

Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo.

Lương cứng 3.000.000, có thưởng nếu vượt KPI.

Chưa biết sẽ được đào tạo, có dấu mộc sau thời gian thực tập

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANTHI VINA

