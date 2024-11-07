Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 968 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Trang trí cửa hàng theo từng chủ đề.

Về chương khuyến mãi: theo dõi, báo cáo.

Thẻ thành viên: làm thẻ thành viên cho khách.

Bảng giá: làm ISP.

Hỗ trợ các phòng ban khác.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

GPA 2.7/4 trở lên hoặc tương đương.

Giấy giới thiệu thực tập của trường Đại học hoặc Cao đẳng (nếu có).

CV tóm tắt quá trình học tập và làm việc (nếu có).

Cam kết thực tập 6 tháng.

Sử dụng tốt Excel.

Ưu tiên Sinh viên giao tiếp tốt tiếng Hàn hoặc tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: từ 08:00 đến 16:00 (T2 - T7).

Mức lương hỗ trợ: 3.000.000 đồng/tháng

Phụ cấp tiền cơm: 30.000 đồng/ngày

Hỗ trợ mộc thực tập.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

Đào tạo, hướng dẫn làm việc thực tế từ các anh/chị hướng dẫn.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM

