Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 968 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Từ 3 Triệu
Trang trí cửa hàng theo từng chủ đề.
Về chương khuyến mãi: theo dõi, báo cáo.
Thẻ thành viên: làm thẻ thành viên cho khách.
Bảng giá: làm ISP.
Hỗ trợ các phòng ban khác.
Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
GPA 2.7/4 trở lên hoặc tương đương.
Giấy giới thiệu thực tập của trường Đại học hoặc Cao đẳng (nếu có).
CV tóm tắt quá trình học tập và làm việc (nếu có).
Cam kết thực tập 6 tháng.
Sử dụng tốt Excel.
Ưu tiên Sinh viên giao tiếp tốt tiếng Hàn hoặc tiếng Anh.
Giấy giới thiệu thực tập của trường Đại học hoặc Cao đẳng (nếu có).
CV tóm tắt quá trình học tập và làm việc (nếu có).
Cam kết thực tập 6 tháng.
Sử dụng tốt Excel.
Ưu tiên Sinh viên giao tiếp tốt tiếng Hàn hoặc tiếng Anh.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: từ 08:00 đến 16:00 (T2 - T7).
Mức lương hỗ trợ: 3.000.000 đồng/tháng
Phụ cấp tiền cơm: 30.000 đồng/ngày
Hỗ trợ mộc thực tập.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.
Đào tạo, hướng dẫn làm việc thực tế từ các anh/chị hướng dẫn.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập
Mức lương hỗ trợ: 3.000.000 đồng/tháng
Phụ cấp tiền cơm: 30.000 đồng/ngày
Hỗ trợ mộc thực tập.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.
Đào tạo, hướng dẫn làm việc thực tế từ các anh/chị hướng dẫn.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI