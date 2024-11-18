Tuyển Market Research CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Market Research Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS
- Hồ Chí Minh: 728
- 730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5
Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Vị trí công việc vô cùng thú vị, khi Thực Tập Sinh được trang bị kiến thức về Value Chain, hiểu sâu về từng kênh bán hàng và cách một công ty FMCG tạo ra một sản phẩm.
• Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu thị trường của Team Marketing theo dự án
• Tìm kiếm, Cập nhật, Phân tích thông tin Thị trường, Đối thủ cạnh tranh từ các nguồn dữ liệu khác nhau, và các phần mềm phân tích.
• Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu (bao gồm việc đi thị trường check thông tin, nghiên cứu, làm việc với các bên liên quan và đề xuất)
• Hỗ trợ các công việc trong chiến dịch tung sản phẩm mới
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về nghiên cứu thị trường.
- Có khả năng sử dụng Excel và các phần mềm phân tích và trực quan hóa dữ liệu (PowerBI, Tableau, Orange...). Nếu đã từng sử dụng các công cụ như Metric, Helium 10... hãy nêu rõ trong CV.
- Khả năng tìm kiếm thông tin tốt (bằng các ngôn ngữ khác nhau)
- Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ ăn trưa
- Thực tập sinh được đào tạo và thực hành chuyên ngành miễn phí.
- Được trải nghiệm môi trường làm việc và rút kinh nghiệm thực tế.
- Nếu thực tập tốt sẽ được nhận làm nhân viên chính thức của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
