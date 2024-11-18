Tuyển Market Research CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 728 - 730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5

Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Vị trí công việc vô cùng thú vị, khi Thực Tập Sinh được trang bị kiến thức về Value Chain, hiểu sâu về từng kênh bán hàng và cách một công ty FMCG tạo ra một sản phẩm.

• Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu thị trường của Team Marketing theo dự án

• Tìm kiếm, Cập nhật, Phân tích thông tin Thị trường, Đối thủ cạnh tranh từ các nguồn dữ liệu khác nhau, và các phần mềm phân tích.

• Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu (bao gồm việc đi thị trường check thông tin, nghiên cứu, làm việc với các bên liên quan và đề xuất)

• Hỗ trợ các công việc trong chiến dịch tung sản phẩm mới

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3-4 các trường Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh doanh, Thương Mại Điện Tử, Kinh tế, Thống Kê yêu thích nghiên cứu và phân tích thông tin, dữ liệu

- Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về nghiên cứu thị trường.

- Có khả năng sử dụng Excel và các phần mềm phân tích và trực quan hóa dữ liệu (PowerBI, Tableau, Orange...). Nếu đã từng sử dụng các công cụ như Metric, Helium 10... hãy nêu rõ trong CV.

- Khả năng tìm kiếm thông tin tốt (bằng các ngôn ngữ khác nhau)

- Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS Thì Được Hưởng Những Gì

- Ký thỏa thuận thực tập 6 tháng, mức hỗ trợ 4.000.000 đồng/tháng (không tham gia BHXH)

- Hỗ trợ ăn trưa

- Thực tập sinh được đào tạo và thực hành chuyên ngành miễn phí.

- Được trải nghiệm môi trường làm việc và rút kinh nghiệm thực tế.

- Nếu thực tập tốt sẽ được nhận làm nhân viên chính thức của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS

