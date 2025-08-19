Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 97 - 99 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thiết kế và triển khai khảo sát, phỏng vấn sâu (in-depth interview), nhóm tập trung (focus group).

Xây dựng chân dung khách hàng (user personas), hành trình khách hàng (customer journey).

Phối hợp với các bộ phận (Product, Marketing, Sales…) để đề xuất chiến lược phù hợp dựa trên insight thị trường.

Cập nhật báo cáo thị trường định kỳ (tháng, quý), báo cáo theo từng chiến dịch hoặc yêu cầu đột xuất.

Tham gia đánh giá các cơ hội phát triển sản phẩm hoặc thị trường tiềm năng mới.

Tổng hợp dữ liệu phục vụ phân tích đối thủ cạnh tranh trực tiếp, gián tiếp theo từng mảng sản phẩm về Property Technology.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành: Marketing, Kinh tế, Thống kê, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Có từ 1 năm kinh nghiệm trong mảng nghiên cứu thị trường, ưu tiên trong lĩnh vực bất động sản, công nghệ, SaaS.

Kiến thức: Có kiến thức về ngành bất động sản, hành vi người dùng số là một lợi thế.

Kỹ năng/Khả năng:

Kỹ năng giao tiếp lưu loát, tự tin

Có khả năng viết báo cáo, trình bày và thuyết minh số liệu dễ hiểu.

Sử dụng thành thạo Excel, PowerPoint, Google Forms và các công cụ khảo sát (SurveyMonkey, Typeform…).

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ

Mức lương: cạnh tranh hấp dẫn (sẵn sàng offer cao khi đủ năng lực) + Phụ cấp (Ăn ca: 700.000 VNĐ/tháng; Gửi xe: 120.000 VNĐ/tháng; trợ cấp máy tính cá nhân (nếu có): 300.000 VNĐ/tháng).

Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật + thưởng dự án + thưởng thâm niên + Lương tháng 13 + các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo

Thường xuyên tổ chức các hoạt động mini game, chương trình các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, tham gia hoạt động Teambuilding của công ty...

Đào tạo – Phát triển

Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến, công nghệ mới

Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.

Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân.

Tham gia các sản phẩm công nghệ mới theo kế hoạch phát triển của công ty.

Chăm sóc sức khỏe, đời sống

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Có thể tham gia các câu lạc bộ thể thao: đá bóng, tập yoga, thể dục cải thiện sức khỏe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin