Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần Xtech789 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty cổ phần Xtech789
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa SBI, đường 03, lô số 6B, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Hỗ trợ bộ phận tuyển dụng nhân sự và đại lý
Hỗ trợ các công việc khác như làm content, soạn thông báo, cập nhật thông tin khách
hàng và các mẫu báo cáo excel
Hỗ trợ công ty các buổi sự kiện online và offline
Lập kế hoạch và báo cáo kết quả công việc định kỳ lên quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối theo học các ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân sự... tại các
trường Đại học, Cao đẳng
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng Microsoft Office và thiết kế hình ảnh truyền
thông như Canva.
Có trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết trong công việc.
Tham gia các buổi sự kiện offline của công ty
Có laptop phục vụ công việc
trường Đại học, Cao đẳng
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng Microsoft Office và thiết kế hình ảnh truyền
thông như Canva.
Có trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết trong công việc.
Tham gia các buổi sự kiện offline của công ty
Có laptop phục vụ công việc
Tại Công ty cổ phần Xtech789 Thì Được Hưởng Những Gì
Lương + Trợ cấp + Thưởng thỏa thuận khi phỏng vấn
Được tham gia miễn phí các khóa đào tạo offline cho doanh nghiệp
Được nhận các chính sách ưu đãi của công ty dành cho đại lý
Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, được tiếp cận và cọ xát với thực tế
Lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập
Được hỗ trợ dấu mộc báo cáo thực tập
Được tham gia miễn phí các khóa đào tạo offline cho doanh nghiệp
Được nhận các chính sách ưu đãi của công ty dành cho đại lý
Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, được tiếp cận và cọ xát với thực tế
Lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập
Được hỗ trợ dấu mộc báo cáo thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Xtech789
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI