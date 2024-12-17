Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần Xtech789 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa SBI, đường 03, lô số 6B, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Hỗ trợ bộ phận tuyển dụng nhân sự và đại lý

Hỗ trợ các công việc khác như làm content, soạn thông báo, cập nhật thông tin khách

hàng và các mẫu báo cáo excel

Hỗ trợ công ty các buổi sự kiện online và offline

Lập kế hoạch và báo cáo kết quả công việc định kỳ lên quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối theo học các ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân sự... tại các

trường Đại học, Cao đẳng

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng Microsoft Office và thiết kế hình ảnh truyền

thông như Canva.

Có trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết trong công việc.

Tham gia các buổi sự kiện offline của công ty

Có laptop phục vụ công việc

Tại Công ty cổ phần Xtech789 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + Trợ cấp + Thưởng thỏa thuận khi phỏng vấn

Được tham gia miễn phí các khóa đào tạo offline cho doanh nghiệp

Được nhận các chính sách ưu đãi của công ty dành cho đại lý

Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, được tiếp cận và cọ xát với thực tế

Lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập

Được hỗ trợ dấu mộc báo cáo thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Xtech789

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin