Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Tạo nguồn tuyển dụng Mass cho các vị trí tuyển dụng trên toàn quốc

Hỗ trợ tham gia các công tác truyền thông nội bộ và phát triển thương hiệu tuyển dụng

Quản lý ứng viên: Data ứng viên, nhập liệu CV, hồ sơ nhân sự nhận việc, hợp đồng, đánh giá thử việc…

Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến tuyển dụng, hành chính hoặc C&B nếu có