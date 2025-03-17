Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 98A
- 98B
- 98C Nguyễn Văn Linh, Khu Phố 4, Phường Bình Thuận, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Đến 2 Triệu
Tạo nguồn tuyển dụng Mass cho các vị trí tuyển dụng trên toàn quốc
Hỗ trợ tham gia các công tác truyền thông nội bộ và phát triển thương hiệu tuyển dụng
Quản lý ứng viên: Data ứng viên, nhập liệu CV, hồ sơ nhân sự nhận việc, hợp đồng, đánh giá thử việc…
Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến tuyển dụng, hành chính hoặc C&B nếu có
Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
