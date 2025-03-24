Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ dịch thuật các văn bản.

Hỗ trợ thiết kế bài giảng (Online/Offline).

Hỗ trợ dựng video đào tạo.

Hỗ trợ các hoạt động đào tạo của Khối Nhân sự.

Các nhiệm vụ khác được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Kỹ năng dựng video.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Thành thạo trong các ứng dụng máy tính văn phòng (Word, Excel và PowerPoint).

Tiếng Anh tốt (ưu tiên kỹ năng viết).

Thân thiên, cẩn thận, năng động.

Tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cố định 2.000.000/tháng (5 ngày 1 tuần).

Phụ cấp gửi xe.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hỗ trợ đóng mộc báo cáo tốt nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.