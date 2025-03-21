Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 145B Nguyễn Đình Chính, Phú Nhuận, TP.HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào toàn bộ quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty.

Gọi điện cho ứng viên, tư vấn và sắp xếp lịch phỏng vấn.

Tìm kiếm và lọc CV theo yêu cầu tuyển dụng.

Hỗ trợ tổ chức và theo dõi quá trình phỏng vấn, đánh giá ứng viên.

Hỗ trợ các công việc khác trong phòng Nhân sự khi cần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc đã tốt nghiệp các ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh, Tâm lý học hoặc các ngành liên quan.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng.

Có trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Biết sử dụng các công cụ tin học văn phòng cơ bản.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự là một lợi thế.

Có laptop cá nhân để làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo trước khi bắt đầu công việc.

Tham gia vào toàn bộ quy trình tuyển dụng, nâng cao kỹ năng thực tế.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Đề xuất lên vị trí fulltime nếu làm tốt công việc.

Lương trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.