Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 145B Nguyễn Đình Chính, Phú Nhuận, TP.HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia vào toàn bộ quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty.
Gọi điện cho ứng viên, tư vấn và sắp xếp lịch phỏng vấn.
Tìm kiếm và lọc CV theo yêu cầu tuyển dụng.
Hỗ trợ tổ chức và theo dõi quá trình phỏng vấn, đánh giá ứng viên.
Hỗ trợ các công việc khác trong phòng Nhân sự khi cần.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, 4 hoặc đã tốt nghiệp các ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh, Tâm lý học hoặc các ngành liên quan.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng.
Có trách nhiệm, chủ động trong công việc.
Biết sử dụng các công cụ tin học văn phòng cơ bản.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự là một lợi thế.
Có laptop cá nhân để làm việc.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo trước khi bắt đầu công việc.
Tham gia vào toàn bộ quy trình tuyển dụng, nâng cao kỹ năng thực tế.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Đề xuất lên vị trí fulltime nếu làm tốt công việc.
Lương trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
