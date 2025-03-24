Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kinh doanh Nhất Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 69 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Thực hiện công tác tuyển dụng, đảm bảo số lượng, chất lượng nhân sự đầu vào đáp ứng theo đúng thời gian quy định cho toàn công ty (tạo nguồn, sắp xếp phỏng vấn, offer, hội nhập nhân sự mới)

Hỗ trợ công tác tổ chức, thực hiện các kế hoạch đào tạo (hội nhập, kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn liên quan công việc…)

Nhập thông tin, hồ sơ nhân sự

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện truyền thông nội bộ, truyền tải văn hóa doanh nghiệp đến các nhân viên

Thực hiện các công tác hành chính, giấy tờ tại văn phòng công ty và các công việc liên quan hành chính văn phòng (như tiếp nhận/soạn thảo văn bản, quy định, hợp đồng,….)

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 các trường ĐH/CĐ

Quản trị nhân sự, Kinh tế hoặc những ngành có liên quan

Có kinh nghiệm TTS liên quan tuyển dụng là một lợi thế

Có khả năng tạo nguồn, tuyển dụng tốt

Có khả năng giao tiếp và truyền đạt thông tin lưu loát

Làm việc chi tiết

Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kinh doanh Nhất Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Có mức hỗ trợ thực tập hấp dẫn

Được hướng dẫn, làm việc thực tế các dự án của công ty

Công ty có chuẩn bị cơm trưa cho nhân viên mỗi ngày

Được đào tạo bài bản về quy trình tuyển dụng, quản lý nhân sự.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện.

Công ty có chuẩn bị cơm trưa mỗi ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kinh doanh Nhất Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin