Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Phụ trách tuyển dụng các vị trí khối Back Office và Mass.

tuyển dụng

Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ ứng viên phù hợp.

Thực hiện liên hệ ứng viên mời phỏng vấn và hỗ trợ công tác phỏng vấn với đơn vị.

Hỗ trợ viết bài, tạo content trên fanpages tuyển dụng.

Tham gia tổ chức các chương trình, sự kiện tuyển dụng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên năm 3, năm 4 Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Kinh tế, khối ngành Xã hội,... có thể làm việc full-time.

Yêu thích và có định hướng theo ngành Nhân sự.

Có khả năng giao tiếp tốt, cởi mở, thân thiện, nhanh nhẹn.

Khả năng học hỏi cao, tính chủ động trong công việc và có chí tiến thủ.

Tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng, Đoàn – Hội,...là một lợi thế

Biết sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa như Canva, AI, Photoshop, Premiere,... là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Vị trí Thực tập có hỗ trợ lương

Hỗ trợ làm đồ án, báo cáo tốt nghiệp, xác nhận thực tập.

Được đào tạo bài bản, mentor đồng hành 1:1 trong suốt quá trình thực tập.

Cơ hội được tham gia vào công việc thực tế tại công ty.

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, nhiều cơ hội phát triển.

Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

