Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: KCN Thụy Vân, TP Việt Trì, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ Trưởng nhóm kho các công tác về thủ tục, giấy tờ

Chấm công, cơm, ca cho bộ phận kho

Thống kê dữ liệu: thay vỏ, mẫu, đơn hàng, nhặt mẫu, đơn hàng, đảm bảo mọi thứ chính xác

Một số công việc khác theo yêu cầu của trưởng nhóm kho

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 các trường Cao đẳng/ Đại học tại Việt Trì

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint )

Siêng năng, nhanh nhẹn, ham học hỏi, không ngại va chạm thực tế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương: 2-3 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa

Cơ hội học hổi và phát triển

Kiến thức thực tế, kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company

