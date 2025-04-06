Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập 2 - 3 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: KCN Thụy Vân, TP Việt Trì, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ Trưởng nhóm kho các công tác về thủ tục, giấy tờ
Chấm công, cơm, ca cho bộ phận kho
Thống kê dữ liệu: thay vỏ, mẫu, đơn hàng, nhặt mẫu, đơn hàng, đảm bảo mọi thứ chính xác
Một số công việc khác theo yêu cầu của trưởng nhóm kho

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 các trường Cao đẳng/ Đại học tại Việt Trì
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint )
Siêng năng, nhanh nhẹn, ham học hỏi, không ngại va chạm thực tế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương: 2-3 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa
Cơ hội học hổi và phát triển
Kiến thức thực tế, kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

