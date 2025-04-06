Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Phú Thọ: KCN Thụy Vân, TP Việt Trì, Thị xã Phú Thọ
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Hỗ trợ Trưởng nhóm kho các công tác về thủ tục, giấy tờ
Chấm công, cơm, ca cho bộ phận kho
Thống kê dữ liệu: thay vỏ, mẫu, đơn hàng, nhặt mẫu, đơn hàng, đảm bảo mọi thứ chính xác
Một số công việc khác theo yêu cầu của trưởng nhóm kho
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3,4 các trường Cao đẳng/ Đại học tại Việt Trì
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint )
Siêng năng, nhanh nhẹn, ham học hỏi, không ngại va chạm thực tế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương: 2-3 triệu/tháng + phụ cấp ăn trưa
Cơ hội học hổi và phát triển
Kiến thức thực tế, kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
