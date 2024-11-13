Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 7 Triệu

Mức lương 2 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 5 Trương Công Định, phường 14, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 2 - 7 Triệu

1.Tiếp nhận kịch bản:

Nhận kịch bản sẵn có từ BTV, phác thảo cảnh quay

Trao đổi với BTV về nội video

2. Quay phóng sự:

Set up không gian ghi : âm thanh, ánh sáng, phối cảnh

Hỗ trợ quay phim, video theo kế hoạch và quy trình

3. Dựng phóng sự:

Tổng hợp toàn bộ cảnh , video vào máy tính

Hỗ trợ dựng và chỉnh sửa video theo yêu cầu và xuất video gửi cho các bên liên quan

4. Chăm sóc khách hàng

Trao đổi, hỗ trợ khách hàng trong quá trình ghi hình tại trường quay, doanh nghiệp.

Với Mức Lương 2 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân

Có kiến thức cơ bản về truyền thông, mỹ thuật, nhiếp ảnh

Biết sử dụng máy quay và kỹ thuật quay phim

Sử dụng các phần mềm Photoshop, Adope Premiere ,...

Có đam mê và định hướng về quay dựng phim, phóng sự.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 2 đến 7 triệu

Lương cứng: từ 2 đến 4 triệu

Định mức phát sóng (KPI 8 sản phẩm)

Thưởng hoạt động nhóm hàng tháng.

Hỗ trợ mộc thực tập

Được đào tạp và hướng dẫn từ phòng sản xuất

Cơ hội trở thành nhân viên chính thưc sau kỳ thực tập

Lộ trình trở thành chuyên viên quay dựng

Cơ hội làm việc với các brand lớn, các Đài truyền hình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT

