Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 7 Triệu

Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 7 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT

Photographer/Video Editor

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT

Mức lương
2 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 5 Trương Công Định, phường 14, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 2 - 7 Triệu

1.Tiếp nhận kịch bản:
Nhận kịch bản sẵn có từ BTV, phác thảo cảnh quay
Trao đổi với BTV về nội video
2. Quay phóng sự:
Set up không gian ghi : âm thanh, ánh sáng, phối cảnh
Hỗ trợ quay phim, video theo kế hoạch và quy trình
3. Dựng phóng sự:
Tổng hợp toàn bộ cảnh , video vào máy tính
Hỗ trợ dựng và chỉnh sửa video theo yêu cầu và xuất video gửi cho các bên liên quan
4. Chăm sóc khách hàng
Trao đổi, hỗ trợ khách hàng trong quá trình ghi hình tại trường quay, doanh nghiệp.

Với Mức Lương 2 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân
Có kiến thức cơ bản về truyền thông, mỹ thuật, nhiếp ảnh
Biết sử dụng máy quay và kỹ thuật quay phim
Sử dụng các phần mềm Photoshop, Adope Premiere ,...
Có đam mê và định hướng về quay dựng phim, phóng sự.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 2 đến 7 triệu
Lương cứng: từ 2 đến 4 triệu
Định mức phát sóng (KPI 8 sản phẩm)
Thưởng hoạt động nhóm hàng tháng.
Hỗ trợ mộc thực tập
Được đào tạp và hướng dẫn từ phòng sản xuất
Cơ hội trở thành nhân viên chính thưc sau kỳ thực tập
Lộ trình trở thành chuyên viên quay dựng
Cơ hội làm việc với các brand lớn, các Đài truyền hình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 05 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-thu-nhap-2-7-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job247510
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TAT Ecommerce JSC
Tuyển Photographer/Video Editor TAT Ecommerce JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
TAT Ecommerce JSC
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hãng Thời Trang Eva De Eva
Tuyển Photographer/Video Editor Hãng Thời Trang Eva De Eva làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Hãng Thời Trang Eva De Eva
Hạn nộp: 10/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fulbright University Vietnam Corporation
Tuyển Photographer/Video Editor Fulbright University Vietnam Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Fulbright University Vietnam Corporation
Hạn nộp: 16/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ thương mại điện tử Thịnh Việt
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TAT Ecommerce JSC
Tuyển Photographer/Video Editor TAT Ecommerce JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
TAT Ecommerce JSC
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sunrise
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hãng Thời Trang Eva De Eva
Tuyển Photographer/Video Editor Hãng Thời Trang Eva De Eva làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Hãng Thời Trang Eva De Eva
Hạn nộp: 10/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm One Pacific Holdings
Tuyển Photographer/Video Editor One Pacific Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
One Pacific Holdings
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fulbright University Vietnam Corporation
Tuyển Photographer/Video Editor Fulbright University Vietnam Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Fulbright University Vietnam Corporation
Hạn nộp: 16/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH TM DV WE DREAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TM DV WE DREAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG
14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA HOTSPOT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA HOTSPOT
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG NGHỆ INTERNET ATG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG NGHỆ INTERNET ATG
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CELEB GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu CELEB GROUP
1 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH ECOLIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ECOLIFE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty cổ phần Truyền thông và Giáo dục LYON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty cổ phần Truyền thông và Giáo dục LYON
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH STARS COMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH STARS COMMERCE
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Thời trang An Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 3 Triệu Công ty TNHH Thời trang An Việt
25 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 17 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du
9 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ DỊCH VỤ HÀNG CAO CẤP ALT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ DỊCH VỤ HÀNG CAO CẤP ALT
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ bất động sản Hải Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ bất động sản Hải Đăng
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH One Click (Lixibox) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH One Click (Lixibox)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH TMDV XNK MERCURY LUSH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TMDV XNK MERCURY LUSH
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor PHÒNG KHÁM Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu PHÒNG KHÁM Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor Đồng Hồ Hải Triều làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 8 Triệu Đồng Hồ Hải Triều
4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CDC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CDC
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Thế Giới Thời Trang Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty TNHH Thế Giới Thời Trang Sài Gòn
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Động Học Stella làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Động Học Stella
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH HEALTHY LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH HEALTHY LIFE VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Kim Marcom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Kim Marcom
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Photographer/Video Editor HOME CENTER GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu HOME CENTER GROUP
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm