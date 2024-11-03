Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thôn 2, Đông Mỹ, Thanh Trì, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

Thực hiện kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, sản phẩm trong quá trình sản xuất và sản phẩm thành phẩm. Sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo lường để kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn đã được quy định. Phát hiện và báo cáo các lỗi, sai sót về chất lượng sản phẩm. Đề xuất các giải pháp khắc phục lỗi, cải tiến quy trình sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm. Thực hiện các báo cáo chất lượng định kỳ. Tham gia vào các hoạt động cải tiến chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Làm việc theo ca, tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh an toàn thực phẩm. Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ thực phẩm hoặc các ngành liên quan. Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc. Khả năng đọc hiểu và làm việc theo hướng dẫn. Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN). Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc. Có cơ hội thăng tiến trong công ty. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

