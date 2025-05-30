Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Sao Bạc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Galaxy 5, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý cửa hàng Etsy/Amazon:

2. Lên ý tưởng và phát triển sản phẩm:

3. Chăm sóc khách hàng:

4. Phối hợp với các phòng ban:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kỹ năng cá nhân:

2. Kỹ năng chuyên môn:

3. Thái độ:

Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Sao Bạc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6M + Lương KPI 1M + Thưởng (có thể còn vướng 1-2 buổi học đều được)

Được đào tạo bài bản về bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử quốc tế.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, và hỗ trợ phát triển.

Cơ hội phát triển lên các vị trí nhân viên chính thức

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định.

Thời gian làm việc từ 8h30-18h nghỉ trưa 1h30p, Tính đi muộn sau 9h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Sao Bạc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.