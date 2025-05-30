Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH GASY làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 37 ngõ 188 Tư Đình, Bồ Đề, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

1. Hỗ trợ quản lý hiệu suất Digital Marketing

-Theo dõi và tối ưu chiến dịch quảng cáo (Google Ads, Meta Ads).

-Phân tích dữ liệu từ Google Analytics, CRM để đo lường ROI.

-Lập báo cáo hiệu quả hàng tuần/tháng cho Marketing Manager.

2. Hỗ trợ tổ chức sự kiện & đối tác

3. Quản trị cộng đồng & CSKH

-Hỗ trợ xây dựng cộng đồng Gasy Community (Facebook Group, Forum).

4. Công việc hành chính

-Quản lý ngân sách chi tiết cho từng chiến dịch.

-Hỗ trợ lưu trữ tài liệu, hợp đồng và báo cáo nội bộ.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có thể làm fulltime là một lợi thế

Tại Công ty TNHH GASY Thì Được Hưởng Những Gì

1. Hỗ trợ thực tập: 2-4tr/tháng (Fulltime) - Có thể đăng ký làm parttime theo lịch học, lương tính theo số công thực tế đi làm

2. Đào tạo: Tham gia khóa học chuyên sâu, workshop kỹ năng mềm.

3. Môi trường làm việc:

Không chấm công

Văn hóa tối giản, sáng tạo.

Tham gia sự kiện team building và retreat hàng năm.

4. Hỗ trợ dấu mộc thực tập sau 3 tháng thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GASY

