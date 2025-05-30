Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH GASY làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Công ty TNHH GASY
Ngày đăng tuyển: 30/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/06/2025
Công ty TNHH GASY

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH GASY

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 37 ngõ 188 Tư Đình, Bồ Đề, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

1. Hỗ trợ quản lý hiệu suất Digital Marketing
-Theo dõi và tối ưu chiến dịch quảng cáo (Google Ads, Meta Ads).
-Phân tích dữ liệu từ Google Analytics, CRM để đo lường ROI.
-Lập báo cáo hiệu quả hàng tuần/tháng cho Marketing Manager.
2. Hỗ trợ tổ chức sự kiện & đối tác
3. Quản trị cộng đồng & CSKH
-Hỗ trợ xây dựng cộng đồng Gasy Community (Facebook Group, Forum).
4. Công việc hành chính
-Quản lý ngân sách chi tiết cho từng chiến dịch.
-Hỗ trợ lưu trữ tài liệu, hợp đồng và báo cáo nội bộ.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có thể làm fulltime là một lợi thế

Tại Công ty TNHH GASY Thì Được Hưởng Những Gì

1. Hỗ trợ thực tập: 2-4tr/tháng (Fulltime) - Có thể đăng ký làm parttime theo lịch học, lương tính theo số công thực tế đi làm
2. Đào tạo: Tham gia khóa học chuyên sâu, workshop kỹ năng mềm.
3. Môi trường làm việc:
Không chấm công
Văn hóa tối giản, sáng tạo.
Tham gia sự kiện team building và retreat hàng năm.
4. Hỗ trợ dấu mộc thực tập sau 3 tháng thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GASY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH GASY

Công ty TNHH GASY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 170 Lâm Du, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

