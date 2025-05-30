Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH GASY làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH GASY
- Hà Nội: 37 ngõ 188 Tư Đình, Bồ Đề, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
1. Hỗ trợ quản lý hiệu suất Digital Marketing
-Theo dõi và tối ưu chiến dịch quảng cáo (Google Ads, Meta Ads).
-Phân tích dữ liệu từ Google Analytics, CRM để đo lường ROI.
-Lập báo cáo hiệu quả hàng tuần/tháng cho Marketing Manager.
2. Hỗ trợ tổ chức sự kiện & đối tác
3. Quản trị cộng đồng & CSKH
-Hỗ trợ xây dựng cộng đồng Gasy Community (Facebook Group, Forum).
4. Công việc hành chính
-Quản lý ngân sách chi tiết cho từng chiến dịch.
-Hỗ trợ lưu trữ tài liệu, hợp đồng và báo cáo nội bộ.
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH GASY Thì Được Hưởng Những Gì
2. Đào tạo: Tham gia khóa học chuyên sâu, workshop kỹ năng mềm.
3. Môi trường làm việc:
Không chấm công
Văn hóa tối giản, sáng tạo.
Tham gia sự kiện team building và retreat hàng năm.
4. Hỗ trợ dấu mộc thực tập sau 3 tháng thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GASY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI