Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Viwaseen, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh:

o Liên hệ khách hàng để checklist theo data khách hàng sẵn có (không cần chốt đơn, bán hàng)

o Thu thập thông tin khách hàng (không cần đi thị trường, làm việc online hoàn toàn tại văn phòng)

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thời gian thực tập : Tối thiểu 3 tháng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS) Thì Được Hưởng Những Gì

• Trợ cấp thực tập đến 25.000 đ/giờ + thưởng thêm hiệu suất + thưởng khác (trao đổi qua quá trình phỏng vấn), được thanh toán cùng kỳ lương của công ty từ ngày 10-15 hàng tháng.

• Hỗ trợ vé xe tháng

Địa điểm làm việc:

Hà Nội: Tòa Viwaseen, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

HCM: 22 Nguyễn Đình Khơi, Tân Bình, HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)

