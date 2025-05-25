Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)
Ngày đăng tuyển: 25/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Viwaseen, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh:
o Liên hệ khách hàng để checklist theo data khách hàng sẵn có (không cần chốt đơn, bán hàng)
o Thu thập thông tin khách hàng (không cần đi thị trường, làm việc online hoàn toàn tại văn phòng)

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thời gian thực tập : Tối thiểu 3 tháng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS) Thì Được Hưởng Những Gì

• Trợ cấp thực tập đến 25.000 đ/giờ + thưởng thêm hiệu suất + thưởng khác (trao đổi qua quá trình phỏng vấn), được thanh toán cùng kỳ lương của công ty từ ngày 10-15 hàng tháng.
• Hỗ trợ vé xe tháng
Địa điểm làm việc:
Hà Nội: Tòa Viwaseen, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
HCM: 22 Nguyễn Đình Khơi, Tân Bình, HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: *Trụ sở miền Bắc: Tòa nhà Viwaseen, Số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. *Chi nhánh miền Nam: Tòa nhà Gold Star 3, Số 86/59, Đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

