Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Erutech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 205 Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

- Viết bài chuẩn seo cho website của công ty theo mục tiêu đề ra.

- Trực tiếp Post Bài cho website chuẩn onpage

-Lên outline và phân tích các đối thủ

- Post bài Seeding hội nhóm và đi backlink dưới sự chỉ dẫn của SEO .

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Các ứng viên đã tốt nghiệp các trường liên quan như báo chí tuyên truyền, xã hội nhân văn hoặc các trường tương tự đã được đào tạo về Marketing cơ bản .

- Không bận việc học và có thể đi làm Fulltime .

- Đam mê về làm nội dung viết bài. Có mong muốn thăng tiến trở thành leader trong tương lai

- Có khả năng tìm kiếm, phân loại thông tin trên môi trường mạng xã hội.

- Có khả năng viết bài và tạo hiệu ứng. Văn phong tốt, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ .

- Có thẩm mỹ tốt về hình ảnh, màu sắc, bố cục trình bày

- Biết sử dụng cơ bản Cava, Capcut là 1 lợi thế

- Có 1 chút kinh nghiệm là 1 lợi thế

Tại Công ty TNHH Erutech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hỗ trợ 3 - 4 triệu + KPI + Thưởng ( thu nhập 4 -5 tr trở lên)

- Được đào tạo nâng cao với leader chuyên gia top 1 về Seo website hiện nay .

- Được đào tạo các kỹ năng sử dụng công cụ chuyên môn như GG Analytics - GG Seach console - cách lên chiến lược từ khóa, Backlink và dàn bài, dàn ý .

- Được nâng cao các kỹ năng quản lý, quản trị chiến dịch Seo và các thuật toán của Google và các kỹ năng để đạt Top của Google .

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật và công ty;

Được tham gia các chuyến du lịch, thăm quan, team building định kì….;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trọng dụng tài năng, khuyến khích những đột phá sáng tạo, được đào tạo, giao lưu học hỏi, với những đồng nghiệp và Leader top 1 hiện nay về Seo - Sem .

Cơ hội phát triển thăng tiến lên nhân viên chính thức và có thu nhập cao trên dưới 10 triệu sau khi kết thúc thực tập sinh .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Erutech Việt Nam

