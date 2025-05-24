Tuyển Thực tập sinh RIO TATTOO STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại RIO TATTOO STUDIO
Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 205 Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu
Quay và biên tập các video ngắn cho các nền tảng như TikTok, Youtube.
Xây dựng video viral cho thương hiệu Công ty.
Quay, dựng video và chỉnh sửa hậu kỳ video phù hợp với các nền tảng Tiktok, Reels, Youtube... (được hướng dẫn cv).
Phối hợp với team thảo luận kịch bản, ý tưởng cho video.
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng phần mềm dựng và đồ họa: Premiere,Canva, CapCut và các phần mềm khác có liên quan.
Đã từng làm video trên các nền tảng Facebook, Youtube, Tiktok
Có trách nhiệm với công việc và sản phẩm tạo ra.
Đã từng làm video trên các nền tảng Facebook, Youtube, Tiktok
Có trách nhiệm với công việc và sản phẩm tạo ra.
Tại RIO TATTOO STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực (Thực tập sinh Fulltime lương từ 4 triệu - 6 triệu)
Thời gian làm việc: Fulltime hoặc sinh viên năm cuối
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trọng dụng tài năng, khuyến khích những đột phá sáng tạo, được đào tạo, giao lưu học hỏi, có cơ hội hoàn thiện và phát huy mọi lợi thế của bản thân.
Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn.
Được sử dụng dịch vụ công ty miễn phí khi trở thành nhân viên chính thức
BHXH, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.
Thời gian làm việc: Fulltime hoặc sinh viên năm cuối
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trọng dụng tài năng, khuyến khích những đột phá sáng tạo, được đào tạo, giao lưu học hỏi, có cơ hội hoàn thiện và phát huy mọi lợi thế của bản thân.
Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn.
Được sử dụng dịch vụ công ty miễn phí khi trở thành nhân viên chính thức
BHXH, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại RIO TATTOO STUDIO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI