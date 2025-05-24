Tuyển Thực tập sinh RIO TATTOO STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 205 Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Quay và biên tập các video ngắn cho các nền tảng như TikTok, Youtube.

Xây dựng video viral cho thương hiệu Công ty.

Quay, dựng video và chỉnh sửa hậu kỳ video phù hợp với các nền tảng Tiktok, Reels, Youtube... (được hướng dẫn cv).

Phối hợp với team thảo luận kịch bản, ý tưởng cho video.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng phần mềm dựng và đồ họa: Premiere,Canva, CapCut và các phần mềm khác có liên quan.

Đã từng làm video trên các nền tảng Facebook, Youtube, Tiktok

Có trách nhiệm với công việc và sản phẩm tạo ra.

Tại RIO TATTOO STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (Thực tập sinh Fulltime lương từ 4 triệu - 6 triệu)

Thời gian làm việc: Fulltime hoặc sinh viên năm cuối

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trọng dụng tài năng, khuyến khích những đột phá sáng tạo, được đào tạo, giao lưu học hỏi, có cơ hội hoàn thiện và phát huy mọi lợi thế của bản thân.

Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn.

Được sử dụng dịch vụ công ty miễn phí khi trở thành nhân viên chính thức

BHXH, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại RIO TATTOO STUDIO

