Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH KIm Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35 Tức Mặc, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận, phối hợp kiểm tra các đơn đặt hàng vật tư, dụng cụ và thiết bị y tế,

- Lập bảng tổng hợp đơn đặt hàng và đề xuất phương án mua hàng – nhập khẩu tối ưu,

- Trao đổi với các nhà cung cấp về các đơn đặt hàng, gửi và theo dõi tiến độ hàng về,

- Lập tờ khai hải quan, thông quan

- Kiểm tra chứng từ các lô hàng nhập khẩu: invoice, packing list, C/O...theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện thủ tục thanh toán và đối chiếu công nợ với nhà cung cấp,

- Làm việc với các hãng vận chuyển để có phương án nhập khẩu tối ưu,

- Phân loại và đăng ký các sản phẩm với Bộ Y tế,

- Cung cấp tài liệu sản phẩm theo yêu cầu của bộ phận Kinh doanh & Thầu,

- Lập các báo cáo mua hàng nhập khẩu

- Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng anh đọc viết dịch tốt

- Ưu tiên tốt nghiệp các chuyên ngành nhóm kinh tế như kinh tế đối ngoại, thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh, ngoại ngữ (tiếng anh) hoặc nhóm ngành kỹ thuật

- Cẩn thận, trung thực, năng động, có tinh thần trách nhiệm cao

- Sử dụng thành thạo internet

- Khả năng phân tích, tổng hợp, đàm phán

- Ưu tiên những bạn tìm kiếm công việc ổn định và mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại Công ty TNHH KIm Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp trong thời gian là Thực tập sinh và Nhân viên Tập sự

Đối với Nhân viên Chính thức:

- Lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm và đóng góp đối với sự phát triển của công ty

- 12 ngày nghỉ phép có lương trong năm, BHYT, BHXH theo quy định

- Thưởng lễ, Tết, tháng lương thứ 13 và theo hiệu quả công việc

- Các chế độ phúc lợi khác như du lịch, dã ngoại, sinh nhật, hiếu, hỷ…

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, thân thiện

- On-the-job training

- Cơ hội phát triển bản thân, mở rộng mối quan hệ trong lĩnh vực y tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KIm Hưng

