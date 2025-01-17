Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM
- Hà Nội: 2,000,000 VND (Fulltime) Hỗ trợ dấu, xác nhận thực tập. Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 2 tháng Thực tập. Được nhận ưu đãi học thử, giảm giá học phí hấp dẫn đối với các khoá học của Riki Được khám phá, thúc đẩy các năng lực bản thân, thỏa sức sáng tạo trong một môi trường tràn đầy năng lượng trẻ trung, đầy năng động và đột phá. Rèn luyện sự khéo léo trong các tình huống giao tiếp, kỹ năng mềm xử lý tình huống Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên., Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 2 Triệu
Hỗ trợ tạo và gắn đầy đủ thông tin khách hàng trên CRM
Hỗ trợ lên đơn hàng và kích hoạt khóa học
Hỗ trợ tạo kế hoạch và chăm sóc Data
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý
Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết tiếng Nhật (N5 trở lên)
Laptop và biết sử dụng các công cụ Office (Facebook, Zoom, Word, Excel, Google Drive,...)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
