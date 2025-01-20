Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BLUESTARS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BLUESTARS VIỆT NAM
- Hà Nội: Tầng 4 tòa nhà Hợp Phát, số 72 Nguyễn Văn Tuyết, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 6 Triệu
Nghiên cứu thị trường - khách hàng - sản phẩm và đối thủ cạnh tranh theo chiến lược công ty đề ra
Triển khai concept thiết kế hình ảnh - concept video cho các dòng sản phẩm trên các kênh thương mại điện tử
Lên kế hoạch nội dung và sáng tạo content cho các dòng sản phẩm và thương hiệu của công ty
Ứng Dụng các công cụ AI vào trong việc sáng tạo nội dung và hình ảnh trong các chiến dịch marketing
Phối hợp team Digital Marketing để triển khai các chiến dịch quảng cáo
Cập nhật những thay đổi cần thiết về sản phẩm trên các trang thương mại điện tử
Theo dõi, kiểm soát hiệu quả content của từng dự án, lập báo cáo kết quả chạy quảng cáo theo tuần, tháng
Liên tục tối ưu hóa từng nội dung để mang lại hiệu quả cao nhất cho từng chiến dịch quảng cáo
Báo cáo kết quả định kỳ và KPI cho Team Leader
Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm vì sẽ được đào tạo từ đầu
Tự tin, năng động, tác phong làm việc chuyên nghiệp, nhạy bén, chủ động nắm bắt thông tin và luôn luôn cập nhật, ứng dụng những kiến thức, công nghệ, xu hướng mới
Tư duy sáng tạo, sẵn sàng tiếp nhận những cái mới, những thay đổi và những sự khác biệt, có kỹ năng phân tích tổng hợp; tư duy làm việc độc lập và đội nhóm
Có khả năng diễn đạt, trình bày (nói và viết), thích viết lách, cẩn thận, tỉ mỉ, chỉn chu
Ứng viên có kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh ở mức khá trở lên
Ưu tiên các bạn đã hoàn thành xong chương trình học, có thể làm full-time
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BLUESTARS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức hỗ trợ, chế độ đãi ngộ, khen thưởng xứng đáng với năng lực của bản thân
Lộ trình thăng tiến lên vị trí Nhân viên chính thức rõ ràng.
Tiền thưởng, quà tặng vào các dịp Lễ Tết cho nhân viên chính thức: Tết dương lịch, Trung Thu, sinh nhật, Tết Nguyên Đán,...
Được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại làm việc, sinh hoạt tại văn phòng
Môi trường
Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, hỗ trợ
Các hoạt động của Công ty: Du lịch (trong nước và nước ngoài), nghỉ dưỡng cuối năm, sinh nhật, Teambuilding cuối quý, Outing, trà sữa cuối tuần,...
Tiện ích phong phú:
Đồ uống sữa, nước hoa quả, thức uống dinh dưỡng free mỗi ngày tại văn phòng
Văn phòng tiện ích, có khu ăn uống, khu bàn bi lắc, máy pha cà phê
Cơ hội học hỏi, phát triển:
