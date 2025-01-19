Tuyển Thực tập sinh CENNEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 22, Thành Công, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Trước khi được làm việc chính thức cho Phương Chi các bạn phải tham dự khóa đào tạo kĩ năng sử dụng phần mềm Photoshop tại Công ty hoàn toàn miễn phí (Có hỗ trợ lương) trong thời gian 4 tuần bao gồm:

Học từ cơ bản đến nâng cao, thực hành hàng ngày dưới sự dẫn dắt của Trưởng nhóm.

Cuối khóa sẽ tham gia bài Test năng lực đầu ra, vượt qua bài test vào làm nhân viên chính thức.

Nội dung công việc sau khi vào làm việc như sau:

Tham gia dự án Photoshop.

Chỉnh sửa hình ảnh theo yêu cầu của khách hàng nước ngoài, bao gồm cắt path, phục chế hình ảnh.

Chịu trách nhiệm về công việc dưới sự hướng dẫn của Trưởng nhóm.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 18 tuổi trở lên.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Đã biết sử dụng phần mềm Adobe Photoshop CC/CS6 cơ bản, định hướng lâu dài theo thiết kế Photoshop.

Có tinh thần đoàn kết, hòa đồng, làm việc nhóm, chịu khó học hỏi.

Cam kết làm việc tại công ty tối thiểu 01 năm sau đào tạo.

Full-time: từ 7:00 - 16:00, một tháng nghỉ 2 thứ Bảy và tất cả Chủ Nhật.

Tại CENNEXT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000đ/tháng sau khi đạt bài test đầu ra.

Thưởng lương tháng 13 + xét tăng lương định kỳ 1 năm/lần.

Đóng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau 6 tháng làm việc.

Được trang bị toàn bộ các trang thiết bị phục vụ học tập và công việc.

Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung.

Hỗ trợ mức lương 3.415.000đ cho thời gian tham gia khóa đào tạo nếu vượt qua bài test đầu ra (được nhận sau khi đóng BH).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CENNEXT

