Tuyển Thực tập sinh BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 5 Triệu

Mức lương Đến 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

BSS là nhà cung ứng các giải pháp công nghệ toàn diện về ecommerce. Năm 2025, BSS trên đà hiện thực hoá các mục tiêu lớn, bộ phận Tuyển dụng có nhiều bài toán mới về việc tăng tốc – tối ưu hoạt động tuyển dụng. Nhân tố BSS tìm kiếm sẽ đồng hành cùng Recruitment Team trong việc thu hút nhân tài, qua đó đáp ứng hiệu quả các order tuyển dụng của các phòng ban.

Vị trí này phù hợp với các Ứng Viên có nhu cầu “nhập môn” với lĩnh vực tuyển dụng. Bạn sẽ được đào tạo kiến thức nền tảng, quy trình, quy chuẩn tuyển dụng; đảm nhận đa dạng các vị trí tech - non tech; làm việc cùng các hiring managers từ nhiều phòng ban trong công ty.

Để đáp ứng yêu cầu công việc, bạn cần có đam mê với lĩnh vực tuyển dụng, có kỹ năng giao tiếp tốt và mindset tối ưu trải nghiệm cho các đối tác (Hiring Manager, Ứng Viên, đối tác đăng tin, đối tác trường viện...) của Recruitment Team.

Mô tả công việc

Tham gia training class & training on job

Thực hiện công tác tuyển dụng: Tạo nguồn, quản lý, lưu trữ data, vận hành quy trình tuyển dụng,..Report theo yêu cầu quản lý trực tiếp. Duy trì và quảng bá thương thiệu tuyển dụng tới Ứng Viên và các đối tác bằng cách mang đến trải nghiệm tốt trong toàn bộ quy trình tuyển dụng.

Hỗ trợ Newbie onboard

Phối hợp với các phòng ban khác để hoàn thành nhiệm vụ tuyển dụng.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3 - 4 có thể làm full-time, yêu thích và muốn tìm hiểu về công việc nhân sự, tuyển dụng

Có kỹ năng giao tiếp tốt. Service mindset là một lợi thế.

Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel,..).

Có kinh nghiệm tuyển dụng là 1 lợi thế.

Chủ động, ham học hỏi, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Tại BSS Group Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập: 5.000.000 VNĐ (Gross)/tháng

Lộ trình: 2 tháng thực tập => 1 tháng thử việc => nhân viên chính thức. Mức lương được điều chỉnh sau 2 tháng thực tập.

Được đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp.

Thời gian làm việc: 9h00 - 18h15 (thứ Hai - thứ Sáu)

Văn phòng tầng 14, 16, 18, 19, 20 cơ sở vật chất tiện nghi hiện đại: Thư viện, máy massage, PS5, bi lắc, máy pha cafe,...

Tham gia các chương trình: team building, sinh nhật thành viên, dã ngoại, sinh nhật công ty, từ thiện... của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BSS Group

