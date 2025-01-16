Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10, Ngách 1, Ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

1: Hỗ trợ sản xuất video:

1: Hỗ trợ sản xuất video

Thực hiện quay, chỉnh sửa và biên tập video cho các kênh truyền thông của công ty (Facebook, TikTok, YouTube, v.v.).

Tạo hiệu ứng, cắt ghép và dựng video theo nội dung đã lên kế hoạch.

2: Phối hợp sáng tạo nội dung:

Tham gia brainstorm, đề xuất ý tưởng sản xuất video phù hợp với lĩnh vực F&B.

Đảm bảo các sản phẩm video thể hiện đúng định hướng hình ảnh và thông điệp thương hiệu.

3: Hỗ trợ công việc hiện trường:

Đi lại để hỗ trợ quay tại các địa điểm khác nhau.

Làm việc cùng team sản xuất để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

4: Các nhiệm vụ khác:

Hỗ trợ quản lý thư viện video và tài nguyên media.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trong lĩnh vực dựng và chỉnh sửa video.

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere, After Effects, hoặc các công cụ tương đương.

Nhanh nhẹn, tư duy sáng tạo, khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

Sẵn sàng đi lại để hỗ trợ công việc.

Yêu thích lĩnh vực F&B, có định hướng phát triển lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí trong thời gian thực tập từ 5TR - 8Tr

Môi trường làm việc năng động, cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng thực tế.

Định hướng trở thành nhân viên chính thức sau thời gian từ 3 tháng - 6 tháng

Được tham gia các hoạt động nội bộ và văn hóa công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin