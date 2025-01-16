Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
- Hà Nội: Số 10, Ngách 1, Ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 8 Triệu
1: Hỗ trợ sản xuất video:
Thực hiện quay, chỉnh sửa và biên tập video cho các kênh truyền thông của công ty (Facebook, TikTok, YouTube, v.v.).
Tạo hiệu ứng, cắt ghép và dựng video theo nội dung đã lên kế hoạch.
2: Phối hợp sáng tạo nội dung:
Tham gia brainstorm, đề xuất ý tưởng sản xuất video phù hợp với lĩnh vực F&B.
Đảm bảo các sản phẩm video thể hiện đúng định hướng hình ảnh và thông điệp thương hiệu.
3: Hỗ trợ công việc hiện trường:
Đi lại để hỗ trợ quay tại các địa điểm khác nhau.
Làm việc cùng team sản xuất để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.
4: Các nhiệm vụ khác:
Hỗ trợ quản lý thư viện video và tài nguyên media.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.
Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere, After Effects, hoặc các công cụ tương đương.
Nhanh nhẹn, tư duy sáng tạo, khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.
Sẵn sàng đi lại để hỗ trợ công việc.
Yêu thích lĩnh vực F&B, có định hướng phát triển lâu dài.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng thực tế.
Định hướng trở thành nhân viên chính thức sau thời gian từ 3 tháng - 6 tháng
Được tham gia các hoạt động nội bộ và văn hóa công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
