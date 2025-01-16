Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

Thực tập sinh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

Mức lương
5 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 10, Ngách 1, Ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

1: Hỗ trợ sản xuất video:
1: Hỗ trợ sản xuất video
Thực hiện quay, chỉnh sửa và biên tập video cho các kênh truyền thông của công ty (Facebook, TikTok, YouTube, v.v.).
Tạo hiệu ứng, cắt ghép và dựng video theo nội dung đã lên kế hoạch.
2: Phối hợp sáng tạo nội dung:
Tham gia brainstorm, đề xuất ý tưởng sản xuất video phù hợp với lĩnh vực F&B.
Đảm bảo các sản phẩm video thể hiện đúng định hướng hình ảnh và thông điệp thương hiệu.
3: Hỗ trợ công việc hiện trường:
Đi lại để hỗ trợ quay tại các địa điểm khác nhau.
Làm việc cùng team sản xuất để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.
4: Các nhiệm vụ khác:
Hỗ trợ quản lý thư viện video và tài nguyên media.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trong lĩnh vực dựng và chỉnh sửa video.
Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere, After Effects, hoặc các công cụ tương đương.
Nhanh nhẹn, tư duy sáng tạo, khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.
Sẵn sàng đi lại để hỗ trợ công việc.
Yêu thích lĩnh vực F&B, có định hướng phát triển lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí trong thời gian thực tập từ 5TR - 8Tr
Môi trường làm việc năng động, cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng thực tế.
Định hướng trở thành nhân viên chính thức sau thời gian từ 3 tháng - 6 tháng
Được tham gia các hoạt động nội bộ và văn hóa công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10/1, ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-thu-nhap-5-8-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job279553
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 20 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
Tuyển Thực tập sinh CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 2 - 2.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 6 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu
Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 20 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
Tuyển Thực tập sinh CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 2 - 2.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 6 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NINJA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NINJA
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN MẶT TRỜI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN MẶT TRỜI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU MỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU MỚI
3 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Hộ kinh doanh Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu Hộ kinh doanh Brushie Official
4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
5.5 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin và Truyền thông Repu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin và Truyền thông Repu Việt Nam
2 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
5.5 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Khách sạn Cititel Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Khách sạn Cititel Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ Phần Dịch vụ Đào tạo trực tuyến OES làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Dịch vụ Đào tạo trực tuyến OES
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company
2.5 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GAUSS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GAUSS VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Hộ kinh doanh Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu Hộ kinh doanh Brushie Official
4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NINJA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NINJA
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
5.5 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Emera làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Emera
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Rio TaToo Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu Rio TaToo Studio
4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Rio TaToo Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu Rio TaToo Studio
4 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty TNHH Phát triển Aroma
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH DIỀU làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH DIỀU
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần tập đoàn Vmed làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn Vmed
2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm