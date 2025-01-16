Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 12, Toà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu
- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Phòng Tuyển dụng.
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có sẽ được cầm tay chỉ việc.
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
-Thân thiện, ham học hỏi, kiên trì là 1 lợi thế.
- Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc.
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
-Thân thiện, ham học hỏi, kiên trì là 1 lợi thế.
- Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có cơ hội trở thành nhân viên chính thức khi đáp ứng được yêu cầu công việc.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
- Được hỗ trợ con dấu thực tập.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
- Được hỗ trợ con dấu thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI