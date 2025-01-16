Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, Toà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Phòng Tuyển dụng.

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có sẽ được cầm tay chỉ việc.

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

-Thân thiện, ham học hỏi, kiên trì là 1 lợi thế.

- Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc.

Quyền Lợi

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có cơ hội trở thành nhân viên chính thức khi đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Được hỗ trợ con dấu thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển

