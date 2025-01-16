Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DI SẢN THUẬN THIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DI SẢN THUẬN THIÊN
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DI SẢN THUẬN THIÊN

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DI SẢN THUẬN THIÊN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, tòa số 6, C4 lô 2 Khu đô thị mới Nam Trung Yên, Đường Nguyễn Chánh, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi và báo cáo tiến độ các dự án của công ty, tiến độ của các phòng ban bộ phận.
Tổ chức và tham gia các cuộc họp dự án, ghi chép biên bản và theo dõi các hành động cần thực hiện
Quản lý tài liệu dự án, đảm bảo tất cả các tài liệu được lưu trữ và cập nhật chính xác, đầy đủ, và đúng thời hạn.
Thực hiện các nghiên cứu thị trường, tổng hợp dữ liệu và báo cáo kết quả nghiên cứu dưới hướng dẫn của quản lý.
Dịch các tài liệu nước ngoài
Thực hiện các công việc được giao dưới sự hướng dẫn của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cử nhân hoặc đang học năm cuối các chuyên ngành Kinh tế, Ngoại ngữ, có thể làm fulltime.
Có khả năng sử dụng tiếng Anh phục vụ cho công việc (Tìm kiếm/ đọc các tài liệu bằng tiếng Anh).
Thành thạo kỹ năng văn phòng.
Có kỹ năng giao tiếp tốt; có tinh thần ham học hỏi.
Yêu cầu sử dụng laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DI SẢN THUẬN THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn.
Cơ hội thăng tiến, cơ hội được đào tạo chuyên môn, kỹ năng.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp, được phát triển năng lực theo đúng nguyện vọng và tài năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DI SẢN THUẬN THIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DI SẢN THUẬN THIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DI SẢN THUẬN THIÊN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa số 6 C4 khu đô thị mới Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

