Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DI SẢN THUẬN THIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa số 6, C4 lô 2 Khu đô thị mới Nam Trung Yên, Đường Nguyễn Chánh, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi và báo cáo tiến độ các dự án của công ty, tiến độ của các phòng ban bộ phận.

Tổ chức và tham gia các cuộc họp dự án, ghi chép biên bản và theo dõi các hành động cần thực hiện

Quản lý tài liệu dự án, đảm bảo tất cả các tài liệu được lưu trữ và cập nhật chính xác, đầy đủ, và đúng thời hạn.

Thực hiện các nghiên cứu thị trường, tổng hợp dữ liệu và báo cáo kết quả nghiên cứu dưới hướng dẫn của quản lý.

Dịch các tài liệu nước ngoài

Thực hiện các công việc được giao dưới sự hướng dẫn của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cử nhân hoặc đang học năm cuối các chuyên ngành Kinh tế, Ngoại ngữ, có thể làm fulltime.

Có khả năng sử dụng tiếng Anh phục vụ cho công việc (Tìm kiếm/ đọc các tài liệu bằng tiếng Anh).

Thành thạo kỹ năng văn phòng.

Có kỹ năng giao tiếp tốt; có tinh thần ham học hỏi.

Yêu cầu sử dụng laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DI SẢN THUẬN THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn.

Cơ hội thăng tiến, cơ hội được đào tạo chuyên môn, kỹ năng.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp, được phát triển năng lực theo đúng nguyện vọng và tài năng.

