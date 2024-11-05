Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIFTY TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Detech Tower 2, 107 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

CÔNG VIỆC CHÍNH

Tham gia xây dựng Mobile app, Web app cho người dùng cuối.

Thiết kế Layout, UI/UX, Icon, Logo... cho các ứng dụng.

CÔNG VIỆC KHÁC

Tham gia nghiên cứu cải tiến nâng cao trải nghiệm người dùng trong các giai đoạn phát triển của sản phẩm.

Phối hợp với các bộ phận Marketing, Developer để tạo ra sản phẩm chất lượng cao.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm thứ 3 trở lên, hoặc có kinh nghiệm phát triển phần mềm.

Yêu thích thiết kế, có tính thẩm mỹ.

Sử dụng màu sắc linh hoạt, tư duy sáng tạo là một lợi thế.

Sử dụng Thành Thạo các công cụ thiết kế PTS, Figma,...

Đam mê công việc thiết kế sản phẩm định hướng người dùng.

Thái độ làm việc tốt, chủ động giải quyết các vấn đề.

CV vui lòng ghi rõ các dự án/đồ án/bài tập lớn đã làm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIFTY TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập khi có thành tích xuất sắc.

Định vị bản thân và phát triển mục tiêu phù hợp.

Trau dồi kinh nghiệm thực tế, tham gia các dự án ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề.

Hỗ trợ chứng nhận thực tập với các bạn sinh viên.

Chế độ làm việc Hybrid working với 2 ngày làm việc tại văn phòng/ tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIFTY TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.