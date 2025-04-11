Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1, Liền kề 12 KĐT Xa La, Hà Hông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Hỗ trợ xây dựng và đăng tải bài viết tuyển dụng trên các kênh truyền thông, mạng xã hội.

Sàng lọc hồ sơ ứng viên, liên hệ và sắp xếp lịch phỏng vấn.

Hỗ trợ tổ chức các chương trình tuyển dụng, sự kiện thu hút nhân tài.

Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến quy trình tuyển dụng.

Thiết kế nội dung, hình ảnh cơ bản phục vụ cho các chiến dịch tuyển dụng.

Báo cáo tiến độ công việc và đề xuất ý tưởng cải thiện quy trình tuyển dụng.

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối các trường đại học, chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Thư ký, Quản trị Văn phòng hoặc các ngành liên quan.

Có thể làm việc full-time hoặc 4h/ ngày.

Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có kiến thức cơ bản về thiết kế (sử dụng Canva, Photoshop hoặc các công cụ tương tự).

Biết viết nội dung (content) thu hút, sáng tạo, phù hợp với các nền tảng truyền thông.

Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động, tinh thần học hỏi và chịu được áp lực công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tham gia các hoạt động ngoại khóa, tổ chức sự kiện hoặc đã từng làm việc bán thời gian trong lĩnh vực liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực tuyển dụng và nhân sự.

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, có cơ hội tiếp xúc với các quy trình tuyển dụng thực tế.

Nhận hỗ trợ chi phí thực tập

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập nếu thể hiện tốt.

Nhận giấy chứng nhận thực tập khi hoàn thành chương trình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin