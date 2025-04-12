Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ dữ liệu số TDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà CTM, 299 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Tuyển dụng vị trí nhân sự thời vụ, chính thức theo yêu cầu của công ty (Đối tượng tuyển dụng là lao động phổ thông, lao động thời vụ, sinh viên,… đây là các đối tượng có nhu cầu cao dễ tiếp cận)

Đăng tin tuyển dụng từ nguồn đa kênh (trang web tuyển dụng, trang mạng xã hội,..)

Tìm nguồn và sàng lọc ứng viên

Liên hệ trao đổi trực tiếp và hỗ trợ sắp xếp ứng viên đến làm việc

Hỗ trợ ứng viên trong quá trình làm việc tại công ty

Xây dựng thương hiệu tuyển dụng

Hỗ trợ các công việc hành chính khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các bạn sinh viên chuyên ngành quản trị nhân lực, luật, quản trị kinh doanh,...(sinh viên năm 1,2,3). Yêu thích và có định hướng theo Nhân sự

Nhanh nhẹn, hoạt bát, cẩn thận

Có laptop hỗ trợ cho công việc

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ dữ liệu số TDS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 3-6tr (Lương cứng + hỗ trợ tiền điện thoại + vé gửi xe + KPI)

Có cơ hội lên vị trí nhân viên nếu làm tốt

Hỗ trợ dấu, số liệu thực tập

Được trực tiếp làm toàn bộ các công việc như 1 Nhân viên tuyển dụng với sự support từ leader và đồng nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ dữ liệu số TDS

