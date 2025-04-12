Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ dữ liệu số TDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ dữ liệu số TDS
- Hà Nội: Toà CTM, 299 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 6 Triệu
Tuyển dụng vị trí nhân sự thời vụ, chính thức theo yêu cầu của công ty (Đối tượng tuyển dụng là lao động phổ thông, lao động thời vụ, sinh viên,… đây là các đối tượng có nhu cầu cao dễ tiếp cận)
(Đối tượng tuyển dụng là lao động phổ thông, lao động thời vụ, sinh viên,… đây là các đối tượng có nhu cầu cao dễ tiếp cận)
Đăng tin tuyển dụng từ nguồn đa kênh (trang web tuyển dụng, trang mạng xã hội,..)
Tìm nguồn và sàng lọc ứng viên
Liên hệ trao đổi trực tiếp và hỗ trợ sắp xếp ứng viên đến làm việc
Hỗ trợ ứng viên trong quá trình làm việc tại công ty
Xây dựng thương hiệu tuyển dụng
Hỗ trợ các công việc hành chính khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, hoạt bát, cẩn thận
Có laptop hỗ trợ cho công việc
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ dữ liệu số TDS Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội lên vị trí nhân viên nếu làm tốt
Hỗ trợ dấu, số liệu thực tập
Được trực tiếp làm toàn bộ các công việc như 1 Nhân viên tuyển dụng với sự support từ leader và đồng nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ dữ liệu số TDS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI