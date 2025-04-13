Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SEODO làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 5 Triệu

Mức lương 1 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 - 36 Đường Láng, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 5 Triệu

Viết bài content theo yêu cầu, bao gồm bài PR, SEO, social media, blog, landing page…

Nghiên cứu từ khóa, tối ưu nội dung chuẩn SEO theo hướng dẫn.

Lên ý tưởng, xây dựng nội dung cho website.

Hỗ trợ chỉnh sửa, cập nhật nội dung theo feedback từ khách hàng, team.

Tham gia brainstorming, đóng góp ý tưởng phát triển nội dung.

Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên thuộc năm cuối Đại học, Cao đẳng,... (Thuộc chuyên ngành Thương mại điện tử, Marketing, Quản trị kinh doanh, Báo chí,... là một lợi thế)

Yêu thích viết lách. Đã từng viết content ít nhất 1 ngành nghề, tuân thủ theo một số checklist chuẩn SEO.

Biết sử dụng các công cụ hỗ trợ chỉnh sửa bài viết, tối ưu content

Ưu tiên ứng viên có trải nghiệm về Content hoặc SEO >3 tháng

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SEODO Thì Được Hưởng Những Gì

Hơn 20+ Modules đào tạo chuyên sâu về tư duy, kỹ năng làm việc cùng chuyên môn, sẵn sàng trở thành nhân sự chính thức.

Trải nghiệm tham gia các dự án quy mô lớn với đối tác là các công ty hàng đầu trong nhiều lĩnh vực

Được review level up skill hằng tháng trực tiếp với leader

Hưởng các chính sách phúc lợi khác như Happy hour, Pantry,….

Trợ cấp Thực tập: Upto 5.000.000đ

Hỗ trợ off: 4 buổi/tháng vẫn tính lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SEODO

