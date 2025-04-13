Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SEODO làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SEODO
Mức lương
1 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 4
- 36 Đường Láng, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 5 Triệu
Viết bài content theo yêu cầu, bao gồm bài PR, SEO, social media, blog, landing page…
Nghiên cứu từ khóa, tối ưu nội dung chuẩn SEO theo hướng dẫn.
Lên ý tưởng, xây dựng nội dung cho website.
Hỗ trợ chỉnh sửa, cập nhật nội dung theo feedback từ khách hàng, team.
Tham gia brainstorming, đóng góp ý tưởng phát triển nội dung.
Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên thuộc năm cuối Đại học, Cao đẳng,... (Thuộc chuyên ngành Thương mại điện tử, Marketing, Quản trị kinh doanh, Báo chí,... là một lợi thế)
Yêu thích viết lách. Đã từng viết content ít nhất 1 ngành nghề, tuân thủ theo một số checklist chuẩn SEO.
Biết sử dụng các công cụ hỗ trợ chỉnh sửa bài viết, tối ưu content
Ưu tiên ứng viên có trải nghiệm về Content hoặc SEO >3 tháng
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SEODO Thì Được Hưởng Những Gì
Hơn 20+ Modules đào tạo chuyên sâu về tư duy, kỹ năng làm việc cùng chuyên môn, sẵn sàng trở thành nhân sự chính thức.
Trải nghiệm tham gia các dự án quy mô lớn với đối tác là các công ty hàng đầu trong nhiều lĩnh vực
Được review level up skill hằng tháng trực tiếp với leader
Hưởng các chính sách phúc lợi khác như Happy hour, Pantry,….
Trợ cấp Thực tập: Upto 5.000.000đ
Hỗ trợ off: 4 buổi/tháng vẫn tính lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SEODO
