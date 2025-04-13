Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG TỐT làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG TỐT
Ngày đăng tuyển: 13/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG TỐT

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 17, ngõ 285, khuất duy tiến, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Nhập liệu thông tin phòng trọ/căn hộ mini lên hệ thống theo quy chuẩn.
Kiểm tra, đối soát thông tin đảm bảo độ chính xác và đầy đủ.
Cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu.
Có tính kiên nhẫn, tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.
Sinh viên từ năm 2,3,4 có định hướng ngành Admin.
Có laptop cá nhân.
Chấp nhận cả part-time

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG TỐT Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản.
Có hỗ trợ lương thực tập : 3.000.000 VND (Lương thực tập + Lương KPIs) + Phụ cấp
Hỗ trợ dấu mộc thực tập và tài liệu làm báo cáo (nếu cần).
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Được đào tạo thường xuyên để nâng cao kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG TỐT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, khu A-B, toà nhà Imperia Garden, 143 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

