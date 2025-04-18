Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH SAM Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH SAM Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SAM Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
CÔNG TY TNHH SAM Việt Nam

Thực tập sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH SAM Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.
Hỗ trợ các công việc thử nghiệm, đánh giá sản phẩm.
Tìm hiểu về quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng.
Học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các chuyên gia nước ngoài.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối các chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm, Hóa học, Sinh học hoặc các ngành liên quan.
Có kiến thức cơ bản về thực phẩm và quy trình sản xuất.
Ham học hỏi, chủ động và có tinh thần làm việc nhóm tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm và chủ động trong công việc.
Có khả năng sử dụng các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học hoặc các hoạt động liên quan đến thực phẩm.

Tại CÔNG TY TNHH SAM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ Phụ cấp
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được hướng dẫn và đào tạo bởi đội ngũ R&D giàu kinh nghiệm.
Cơ hội tham gia vào các dự án thực tế, đóng góp ý tưởng sáng tạo.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập.
Được tiếp cận với các công nghệ và thiết bị tiên tiến trong ngành.
Nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và kinh nghiệm làm việc thực tế.
Nhận được hỗ trợ thực tập phí và các phụ cấp (ăn trưa, liên hoan...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAM Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SAM Việt Nam

CÔNG TY TNHH SAM Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Long Biên, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

