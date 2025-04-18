Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Thực hiện quy trình tuyển dụng gồm: Nhập liệu thông tin ứng viên, tạo nguồn, sắp xếp lịch phỏng vấn và gửi thư mời nhận việc.

Hỗ trợ tuyển dụng các vị trí IT và non-IT theo hướng dẫn.

Hỗ trợ trao đổi, đánh giá, thuyết phục và đàm phán trực tiếp với ứng viên.

Hỗ trợ công việc về truyền thông tuyển dụng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc sinh viên đã ra trường của các trường Đại học.

Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm tuyển dụng.

Ngoại hình khá. Khả năng giao tiếp tốt.

Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động nắm bắt công việc nhanh, biết sắp xếp công việc khoa học.

Có laptop cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ eUp Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 4-5 triệu/tháng

Trợ cấp ăn trưa.

Được đào tạo các nghiệp vụ, kỹ năng chuyên sâu về tuyển dụng.

Thời gian làm việc linh hoạt. Có thể đăng ký làm việc fulltime hoặc partime

Được tham gia các hoạt động của công ty

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, thân thiện và năng động.

Môi trường product đi sâu chuyên môn về mobile app, áp dụng công nghệ mới.

Mở rộng góc nhìn ngoài chuyên môn, phối hợp với các phòng ban khác marketing, sales, chăm sóc khách hàng và khách hàng

Văn hóa Tận tâm, Tinh thần đồng đội, Lắng nghe, Chia sẻ được cam kết được thống nhất từ Ban lãnh đạo xuống toàn thể Cán bộ nhân viên - là môi trường lý tưởng để nhân sự trẻ và tài năng được phát triển năng lực bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ eUp

