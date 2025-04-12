Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SYCA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SYCA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: CT8D KĐT Dương Nội, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện thiết kế và đăng tin tuyển dụng trên các nền tảng để tiếp cận ứng viên
Tiếp cận với ứng viên và trao đổi thông tin công việc
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của ứng viên trong quá trình ứng tuyển nhằm tạo trải nghiệm tốt cho ứng viên
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Leader
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 2, 3, 4 đang học tại các trường ĐH trên địa bàn Hà Nội (ưu tiên sinh viên học ngành Quản trị Nhân lực, QTKD, Marketing, Truyền thông...)
Có định hướng/mong muốn phát triển nghề nghiệp theo Tuyển dụng – Nhân sự
Kỹ năng giao tiếp và sử dụng tin học văn phòng tốt
Máu lửa, chăm chỉ, kiên trì và chịu khó
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SYCA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 1.000.000 – 1.500.000 + thưởng tuyển dụng + thưởng thi đua
Được đào tạo bài bản về tuyển dụng thực chiến từ Leader có kinh nghiệm
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, tư duy mở, thoải mái sáng tạo
Cơ hội trải nghiệm hoạt động tuyển dụng chuyên nghiệp cho các đối tác lớn
Được tham gia vào các hoạt động partty, hoạt động thể thao, gắn kết của công ty...
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của tại team tuyển dụng của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SYCA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
