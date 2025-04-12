Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SYCA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT8D KĐT Dương Nội, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện thiết kế và đăng tin tuyển dụng trên các nền tảng để tiếp cận ứng viên

Tiếp cận với ứng viên và trao đổi thông tin công việc

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của ứng viên trong quá trình ứng tuyển nhằm tạo trải nghiệm tốt cho ứng viên

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Leader

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 2, 3, 4 đang học tại các trường ĐH trên địa bàn Hà Nội (ưu tiên sinh viên học ngành Quản trị Nhân lực, QTKD, Marketing, Truyền thông...)

Có định hướng/mong muốn phát triển nghề nghiệp theo Tuyển dụng – Nhân sự

Kỹ năng giao tiếp và sử dụng tin học văn phòng tốt

Máu lửa, chăm chỉ, kiên trì và chịu khó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SYCA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 1.000.000 – 1.500.000 + thưởng tuyển dụng + thưởng thi đua

Được đào tạo bài bản về tuyển dụng thực chiến từ Leader có kinh nghiệm

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, tư duy mở, thoải mái sáng tạo

Cơ hội trải nghiệm hoạt động tuyển dụng chuyên nghiệp cho các đối tác lớn

Được tham gia vào các hoạt động partty, hoạt động thể thao, gắn kết của công ty...

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của tại team tuyển dụng của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SYCA

