Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ChungAuto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 23 ngõ 129 Thiên Hiền, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Hỗ trợ lên kế hoạch quảng cáo theo tháng và ước tính ngân sách.

Tham gia xây dựng chiến dịch quảng cáo theo kế hoạch marketing sản phẩm của công ty.

Theo dõi, tổng hợp các chỉ số hiệu quả quảng cáo và doanh thu.

Phối hợp triển khai các hoạt động quảng cáo cho các đại lý trong hệ thống.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan khác;

Có laptop cá nhân;

Yêu thích lĩnh vực quảng cáo trực tuyến đặc biệt là Facebook Ads;

Năng động, sáng tạo có tinh thần học hỏi và làm việc nhóm

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ChungAuto Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 25.000/giờ;

Phụ cấp ăn trưa 30.000đ/ ngày làm việc;

Được đào tạo bài bản về Digital Marketing và tham gia trực tiếp vào các chiến dịch quảng cáo thực tế;

Hỗ trợ dấu mộc thực tập;

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập nếu như đạt được hiệu quả tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ChungAuto Việt Nam

