Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 24 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, HN, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Đăng Bài tuyển dụng => Tìm kiếm ứng viên phù hợp yêu cầu job cần tuyển

Phụ trách công tác về TẠO NGUỒN tuyển dụng (đối tượng nhân viên bán hàng là chính)

Liên hệ với ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn.

Quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu ứng viên.

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học các chuyên ngành: Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Luật và các ngành nghề liên quan,...

Ứng viên có đam mê, yêu thích công việc tuyển dụng.

Khả năng giao tiếp tốt, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tương tự.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc

Ứng viên từng có kinh nghiệm thực tập tuyển dụng/headhunter là lợi thế.

Tại Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng hỗ trợ: 3 - 5 triệu/ tháng (thỏa thuận theo năng lực)

Hỗ trợ dấu thực tập.

Được training, đào tạo để có kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên.

Kỹ năng viết bài, tạo content.

Tham giá các hoạt động Teambuilding cùng Công ty

Có cơ hội phát triển bản thân

Các hỗ trợ khác theo chính sách Công Ty.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của cty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.