Tuyển Thực tập sinh AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Hỗ trợ quản lý đội nhóm tài xế, trực tiếp giải đáp các thắc mắc của tài xế trong quá trình tài xế thực hiện đơn hàng

Hỗ trợ xây dựng nội dung và hình ảnh (có template sẵn) và thực hiện truyền thông về các chính sách thưởng, tính năng/dịch vụ mới qua các kênh fanpage, group, với tài xế

Tổng hợp chỉ số performance của tài xế theo hướng dẫn

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đáp ứng thời gian làm việc 4 ngày/tuần (off ko quá 1 ngày/tuần; dc nghỉ T7,CN)

Làm việc với Excel, Google Sheets (các hàm cơ bản, Pivot table,..)

Biết sử dụng các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa ảnh cơ bản (Canva)

Có laptop cá nhân

Khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt, nhạy bén

Tại AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 4.000.000 - 6.000.000 VNĐ

Môi trường năng động, trẻ trung, đồng nghiệp và mentor hỗ trợ nhiệt tình.

Được hướng dẫn các quy trình làm việc bài bản, rèn luyện mindset / skillset / toolset liên quan đến vận hành, truyền thông

Được đào tạo về quy trình tuyển dụng và vận hành.

Tự do đề xuất & hiện thực hóa những ý tưởng mới dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các anh chị có kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin