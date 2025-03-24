Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ TGM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 26 Ngõ 259 Trung Yên, P Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Hỗ trợ thực hiện quay, dựng các video trên các kênh truyền thông mạng xã hội (Tiktok, Facebook, YouTube và các kênh media khác).

Xử lý hậu kỳ video đã quay: hình ảnh, kỹ xảo, âm thanh...

Đóng góp ý tưởng sáng tạo các nội dung quay.

Sản xuất video dựa trên các tư liệu sẵn có.

Chuẩn bị setup cho các buổi quay.

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp hoặc năm cuối Trung cấp, Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành quay dựng, điện ảnh, marketing, truyền thông, báo chí, quảng cáo, thiết kế hoặc liên quan.

Có dưới 1 năm kinh nghiệm quay dựng

Thành thạo ít nhất một trong các công cụ và phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere Pro, After Effects, Davinci Resolve, Capcut.

Kỹ năng tốt về cắt ghép, trình bày câu chuyện và tạo nội dung sáng tạo.

Sự tỉ mỉ, chú ý đến chi tiết và khả năng làm việc dưới áp lực.

Có kiến thức về thiết kế, màu sắc, phong cách thiết kế hiện đại.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành dựng video tiktok, youtube và kỹ thuật livestream.

CV có portfolio video, clip đã thực hiện.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ TGM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 5.000.000 VNĐ + OT + thưởng (video viral + Doanh số )

Được đào tạo hướng dẫn các kỹ năng chuyên môn

Các phụ kiện cho công việc quay, dựng sẽ được công ty cung cấp.

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài

Đóng BHXH, BHYT, BHTN khi lên chính thức theo quy định của nhà nước;

Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty (Du lịch, Sinh nhật, Thưởng Lễ, Tết,...)

