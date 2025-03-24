Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ TGM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ TGM
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ TGM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 26 Ngõ 259 Trung Yên, P Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ thực hiện quay, dựng các video trên các kênh truyền thông mạng xã hội (Tiktok, Facebook, YouTube và các kênh media khác).
Xử lý hậu kỳ video đã quay: hình ảnh, kỹ xảo, âm thanh...
Đóng góp ý tưởng sáng tạo các nội dung quay.
Sản xuất video dựa trên các tư liệu sẵn có.
Chuẩn bị setup cho các buổi quay.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp hoặc năm cuối Trung cấp, Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành quay dựng, điện ảnh, marketing, truyền thông, báo chí, quảng cáo, thiết kế hoặc liên quan.
Có dưới 1 năm kinh nghiệm quay dựng
Thành thạo ít nhất một trong các công cụ và phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere Pro, After Effects, Davinci Resolve, Capcut.
Kỹ năng tốt về cắt ghép, trình bày câu chuyện và tạo nội dung sáng tạo.
Sự tỉ mỉ, chú ý đến chi tiết và khả năng làm việc dưới áp lực.
Có kiến thức về thiết kế, màu sắc, phong cách thiết kế hiện đại.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành dựng video tiktok, youtube và kỹ thuật livestream.
CV có portfolio video, clip đã thực hiện.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ TGM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 5.000.000 VNĐ + OT + thưởng (video viral + Doanh số )
Được đào tạo hướng dẫn các kỹ năng chuyên môn
Các phụ kiện cho công việc quay, dựng sẽ được công ty cung cấp.
Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài
Đóng BHXH, BHYT, BHTN khi lên chính thức theo quy định của nhà nước;
Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty (Du lịch, Sinh nhật, Thưởng Lễ, Tết,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ TGM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ TGM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ TGM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, số 257 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

