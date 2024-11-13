Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM LIÊN THỊNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 7 - 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Viết content chuẩn SEO

• Tham gia phân tích từ khóa, các hoạt động onpage

• Thực hiện các công việc offpage SEO: social, backlink...

• Chăm sóc, quản trị website

• Công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Là sinh viên đang học các trường Cao đẳng/Đại học, yêu thích, đam mê, định hướng phát triển ngành marketing nói chung và SEO nói riêng.

• Có laptop cá nhân để phục vụ cho công việc.

• Khả năng học hỏi nhanh/tự học/chủ động trong công việc.

• Tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.

• Chịu khó đặt câu hỏi để bản thân phát triển nhanh hơn, không bị thụ động

• Biết lắng nghe, có tinh thần tiếp thu ý kiến với thái độ hòa nhã.

Tại CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM LIÊN THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

• Được đào tạo các kiến thức về SEO

• Môi trường làm việc học hỏi là chính

• Thực tập không lương, thực tập tốt có thể được hỗ trợ thêm các kiến thức khác liên quan digital marketing

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM LIÊN THỊNH PHÁT

