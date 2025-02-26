Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

● Tiếp nhận các yêu cầu tuyển dụng, xây dựng và phân tích mô tả công việc.

● Chủ động tìm kiếm các ứng viên tiềm năng.

● Trực tiếp tham dự vào quá trình tuyển dụng: tìm kiếm ứng viên, tiếp nhận đánh giá hồ sơ, lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn, tham dự phỏng vấn ứng viên.

● Lập báo cáo hàng tuần, hàng tháng.

● Những công việc khác được người quản lý trực tiếp yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có định hướng với nghề Nhân sự

● Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao

● Hòa đồng, nhanh nhẹn, chăm chỉ.

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

Ngoài ra còn hưởng các cơ chế , quyền lợi thưởng lễ các dịp đặc biệt trong năm như các bạn nv chính thức của công ty, tiệc trái cây vào thứ 6 hàng tuần, du lịch, nghỉ dưỡng cùng công ty,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

