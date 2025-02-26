Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH MTV Alifaco
- Hà Nội: 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
● Tiếp nhận các yêu cầu tuyển dụng, xây dựng và phân tích mô tả công việc.
● Chủ động tìm kiếm các ứng viên tiềm năng.
● Trực tiếp tham dự vào quá trình tuyển dụng: tìm kiếm ứng viên, tiếp nhận đánh giá hồ sơ, lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn, tham dự phỏng vấn ứng viên.
● Lập báo cáo hàng tuần, hàng tháng.
● Những công việc khác được người quản lý trực tiếp yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao
● Hòa đồng, nhanh nhẹn, chăm chỉ.
Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco
